Российские футболистки завоевали бронзу на Универсиаде

ТАСС, 12 июля. Женская сборная России обыграла команду Ирландии в матче за третье место на футбольном турнире Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались российские футболистки - 4:2. В финальном матче встретятся сборные КНДР и Японии, игра состоится позднее в пятницу.

Россиянки заняли первое место в группе В, одержав победы над сборными Мексики (1:0) и Китая (1:0). В четвертьфинале российская команда обыграла сборную Южной Кореи (1:1, 4:1 - по пенальти), а в полуфинале уступила команде Японии (1:2). В женском футбольном турнире на Универсиаде в Неаполе стартовали 12 сборных. На Студенческих играх 2017 года женская сборная России завоевала бронзовые награды.

Российская команда занимает четвертую строчку в общем зачете, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 66 (14 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую). Лидирует сборная Японии, завоевавшая 62 награды (24-17-21). Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-12-7).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.