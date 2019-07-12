Российские футболистки завоевали бронзу на Универсиаде

ТАСС, 12 июля. Женская сборная России обыграла команду Ирландии в матче за третье место на футбольном турнире Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались российские футболистки - 4:2. В финальном матче встретятся сборные КНДР и Японии, игра состоится позднее в пятницу.
Россиянки заняли первое место в группе В, одержав победы над сборными Мексики (1:0) и Китая (1:0). В четвертьфинале российская команда обыграла сборную Южной Кореи (1:1, 4:1 - по пенальти), а в полуфинале уступила команде Японии (1:2). В женском футбольном турнире на Универсиаде в Неаполе стартовали 12 сборных. На Студенческих играх 2017 года женская сборная России завоевала бронзовые награды.
Российская команда занимает четвертую строчку в общем зачете, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 66 (14 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую). Лидирует сборная Японии, завоевавшая 62 награды (24-17-21). Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-12-7).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|24
|17
|21
|62
|2
|США
|21
|16
|13
|50
|3
|Китай
|21
|12
|7
|40
|4
|Россия
|14
|21
|31
|66
|5
|Южная Корея
|14
|13
|16
|43
|6
|Италия
|13
|10
|15
|38
|7
|Мексика
|7
|6
|6
|18
|8
|Тайвань
|6
|12
|7
|25
|9
|ЮАР
|6
|6
|2
|14
|10
|Иран
|6
|3
|7
|16