Российские ватерполистки не сумели пробиться в финал Универсиады

ТАСС, 12 июля. Женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии в серии пенальти в полуфинале Всемирной летней Универсиады и встретится в матче за третье место с командой Канады. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Основное время встречи завершилось со счетом 12:12, в серии пенальти россиянки уступили - 2:4.

Во втором полуфинале итальянки переиграли команду Канады со счетом 15:7. Финал и матч за третье место состоятся в субботу.

На групповом этапе россиянки обыграли американок, австралиек и китаянок, но уступили итальянкам. В плей-офф российские спортсменки вышли со второго места в группе.

На Универсиаде-2017 россиянки также проиграли в полуфинале турнира венгеркам (7:11), а в матче за третье место уступили японкам (11:12).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.