Футболист "Зенита" Эрнани продолжит карьеру в итальянской "Парме"

ТАСС, 12 июля. Итальянский футбольный клуб "Парма" подписал годичное арендное соглашение с обязательным правом выкупа с 25-летним бразильским полузащитником российского "Зенита" Эрнани. Об этом сообщает пресс-служба "Пармы".

По окончании арендного соглашения в силу вступит контракт, который будет действителен до 30 июня 2023 года.

Эрнани перешел в "Зенит" из бразильского "Атлетико Паранаэнсе" в январе 2017 года. За петербургский клуб он провел 37 матчей, в которых один раз отличился и отдал две голевые передачи. В составе "Зенита" Эрнани стал победителем чемпионата России (2018/19). В сезоне-2017/18 футболист выступал за французский "Сент-Этьен" на правах аренды, сыграл 17 игр и забил четыре мяча.

Также Эрнани играл за молодежную сборную Бразилии для игроков не старше 17 лет, в ее составе он стал чемпионом Южной Америки.