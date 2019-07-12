Российские волейболистки обыграли итальянок в финале Универсиады

ТАСС, 12 июля. Женская сборная России по волейболу победила команду Италии в финале турнира на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Матч завершился со счетом 3-1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18). В матче за бронзу сборная Японии победила команду Венгрии со счетом 3-2.
На Универсиаде-2017 женская сборная России также завоевала золото.
Российская команда занимает четвертую строчку в общем зачете, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 67 наград (15 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую).
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 64 награды (24-17-23). Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-11-7).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|24
|17
|21
|62
|2
|США
|21
|16
|13
|50
|3
|Китай
|21
|12
|7
|40
|4
|Россия
|15
|21
|31
|67
|5
|Южная Корея
|14
|13
|16
|43
|6
|Италия
|13
|11
|15
|39
|7
|Мексика
|7
|6
|6
|18
|8
|Тайвань
|6
|12
|7
|25
|9
|ЮАР
|6
|7
|3
|16
|10
|Иран
|6
|3
|7
|16