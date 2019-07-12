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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские волейболистки обыграли итальянок в финале Универсиады

Встреча завершилась в четырех сетах

ТАСС, 12 июля. Женская сборная России по волейболу победила команду Италии в финале турнира на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18). В матче за бронзу сборная Японии победила команду Венгрии со счетом 3-2.

На Универсиаде-2017 женская сборная России также завоевала золото.

Российская команда занимает четвертую строчку в общем зачете, но имеет в активе наибольшее количество медалей - 67 наград (15 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую).

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 64 награды (24-17-23). Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-11-7).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония24172162
2США21161350
3Китай2112740
4Россия15213167
5Южная Корея14131643
6Италия13111539
7Мексика76618
8Тайвань612725
9ЮАР67316
10Иран63716
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Летняя Универсиада в Неаполе
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