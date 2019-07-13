Венгр Рашовски завоевал золото в плавании на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта завоевал венгр Криштоф Рашовски, победивший на дистанции 5 км в плавании на открытой воде. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.

Рашовски преодолел дистанцию за 53 минуты 22,1 секунды. Вторым к финишу пришел француз Логан Фонтен (53:32,10). Третьим стал канадец Эрик Хэдлин (53:32,44).

Россиянин Кирилл Абросимов занял восьмое место, преодолев дистанцию за 53 минуты 35,5 секунды. Денис Адеев добрался до финиша за 53 минуты 43,6 секунды, разделив 25-ю строчку с бразильцем Фернандо Фонте.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 28 июля.