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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Венгр Рашовски завоевал золото в плавании на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта

Россияне Кирилл Абросимов и Денис Адеев заняли восьмое и 25-е места соответственно
Криштоф Рашовски EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Криштоф Рашовски
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта завоевал венгр Криштоф Рашовски, победивший на дистанции 5 км в плавании на открытой воде. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.

Рашовски преодолел дистанцию за 53 минуты 22,1 секунды. Вторым к финишу пришел француз Логан Фонтен (53:32,10). Третьим стал канадец Эрик Хэдлин (53:32,44).

Россиянин Кирилл Абросимов занял восьмое место, преодолев дистанцию за 53 минуты 35,5 секунды. Денис Адеев добрался до финиша за 53 минуты 43,6 секунды, разделив 25-ю строчку с бразильцем Фернандо Фонте.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1001
1Венгрия1001
3Россия0101
3Франция0101
5Канада0011
5Мексика0011
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