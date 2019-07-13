Россиянка Ильиных стала пятой в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Кристина Ильиных заняла пятое место в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта. Она набрала 252,80 балла.

Победила китаянка Чэнь Ивэнь, которая набрала 285,45 балла. Второе место заняла американка Сара Бэкон (262,00), третьей стала Ким Су Чи из Южной Кореи (257,20).

На предыдущем чемпионате мира в данном виде программы россиянка Надежда Бажина завоевала серебряную медаль. 24-летняя Ильиных является бронзовым призером мирового первенства (2017) в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, также на ее счету одна золотая (2017), две серебряные (2014, 2015) и три бронзовые (2015, 2016, 2018) медали чемпионатов Европы.

Ранее в Кванджу в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев завоевали серебряную медаль. В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе две золотые награды, на втором месте команда Венгрии (1-0-0). Российская команда делит третье место со сборной США (0-1-0).

Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.