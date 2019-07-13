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Летняя Универсиада в Неаполе

Женская сборная России завоевала серебро в стрельбе из классического лука на Универсиаде

В финальном матче россиянки проиграли команде Южной Кореи

ТАСС, 13 июля. Женская сборная России завоевала серебряные медали в стрельбе из классического лука на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

В финальном матче Светлана Гомбоева и Валерия Мыльникова уступили представительницам Южной Кореи. Бронзовую медаль завоевала сборная Украины, победившая команду Швейцарии.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 72 награды - 28 золотых, 20 серебряных, 24 бронзовые. Второе место занимает команда США (21-16-13), третье - сборная Китая (21-13-8). Российская команда занимает четвертую строчку, имея в активе 68 медалей (15-22-31).

Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония28202472
2США21161350
3Китай2113842
4Россия15223168
5Южная Корея14151544
6Италия13111539
7Мексика76618
8Тайвань612725
9ЮАР67417
10Иран63716
Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
Летняя Универсиада в Неаполе
Мужская сборная России завоевала золото в стрельбе из классического лука на Универсиаде
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