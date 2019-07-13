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Летняя Универсиада в Неаполе

Мужская сборная России завоевала золото в стрельбе из классического лука на Универсиаде

В финале Эрдем Цыдыпов и Бэлигто Цынгуев победили команду Тайваня
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Мужская сборная России завоевала золотые медали в стрельбе из классического лука на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

В финальном матче Эрдем Цыдыпов и Бэлигто Цынгуев победили пару из Тайваня. Бронзовые медали завоевала команда США, оказавшаяся сильнее спортсменов из Швейцарии.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 72 награды - 28 золотых, 20 серебряных, 24 бронзовые. Второе место занимает команда США (21-16-14), третье - сборная Китая (21-13-9). Российская команда занимает четвертую строчку, имея в активе 70 медалей (16-22-32).

Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония28202472
2США21161350
3Китай2113943
4Россия16223270
5Южная Корея15151545
6Италия13111539
7Мексика76619
8Тайвань613726
9ЮАР67417
10Иран63716
Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
Летняя Универсиада в Неаполе
Женская сборная России завоевала серебро в стрельбе из классического лука на Универсиаде
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