Мужская сборная России завоевала золото в стрельбе из классического лука на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. Мужская сборная России завоевала золотые медали в стрельбе из классического лука на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.
В финальном матче Эрдем Цыдыпов и Бэлигто Цынгуев победили пару из Тайваня. Бронзовые медали завоевала команда США, оказавшаяся сильнее спортсменов из Швейцарии.
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 72 награды - 28 золотых, 20 серебряных, 24 бронзовые. Второе место занимает команда США (21-16-14), третье - сборная Китая (21-13-9). Российская команда занимает четвертую строчку, имея в активе 70 медалей (16-22-32).
Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|28
|20
|24
|72
|2
|США
|21
|16
|13
|50
|3
|Китай
|21
|13
|9
|43
|4
|Россия
|16
|22
|32
|70
|5
|Южная Корея
|15
|15
|15
|45
|6
|Италия
|13
|11
|15
|39
|7
|Мексика
|7
|6
|6
|19
|8
|Тайвань
|6
|13
|7
|26
|9
|ЮАР
|6
|7
|4
|17
|10
|Иран
|6
|3
|7
|16