Гимнастка Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. Российская спортсменка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с обручем на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.
24-летняя россиянка показала результат 21,200 балла. Второе место заняла белорусская спортсменка Юлия Евчик (20,350), третьей стала украинка Ева Мелещук (20,150).
Селезнева является победительницей Универсиады-2017 в упражнении с мячом, трехкратным серебряным (многоборье, обруч и лента), а также бронзовым призером (булавы) Универсиады 2017 года. На Универсиаде-2019 она завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье.
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 74 награды - 28 золотых, 21 серебряную и 25 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-14), третье - сборная Китая (21-12-8). Сборная России занимает четвертое место, имея в активе 17 золотых, 22 серебряные и 32 бронзовые награды.
Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|28
|21
|25
|74
|2
|США
|21
|16
|14
|51
|3
|Китай
|21
|12
|8
|41
|4
|Россия
|17
|22
|32
|71
|5
|Южная Корея
|15
|15
|15
|45
|6
|Италия
|13
|11
|15
|39
|7
|Тайвань
|7
|13
|7
|27
|8
|Мексика
|7
|6
|6
|19
|9
|ЮАР
|6
|7
|4
|17
|10
|Иран
|6
|3
|7
|16