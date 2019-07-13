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Летняя Универсиада в Неаполе

Гимнастка Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на Универсиаде

Второе место заняла белоруска Юлия Евчик, третье - украинка Ева Мелещук
Екатерина Селезнева EPA/Javier Lopez
Описание
Екатерина Селезнева
© EPA/Javier Lopez

ТАСС, 13 июля. Российская спортсменка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с обручем на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

24-летняя россиянка показала результат 21,200 балла. Второе место заняла белорусская спортсменка Юлия Евчик (20,350), третьей стала украинка Ева Мелещук (20,150).

Селезнева является победительницей Универсиады-2017 в упражнении с мячом, трехкратным серебряным (многоборье, обруч и лента), а также бронзовым призером (булавы) Универсиады 2017 года. На Универсиаде-2019 она завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 74 награды - 28 золотых, 21 серебряную и 25 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-14), третье - сборная Китая (21-12-8). Сборная России занимает четвертое место, имея в активе 17 золотых, 22 серебряные и 32 бронзовые награды.

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония28212574
2США21161451
3Китай2112841
4Россия17223271
5Южная Корея15151545
6Италия13111539
7Тайвань713727
8Мексика76619
9ЮАР67417
10Иран63716
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