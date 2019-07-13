Селезнева завоевала золото в упражнении с мячом в художественной гимнастике на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. Россиянка Екатерина Селезнева выиграла золото в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с мячом на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

24-летняя россиянка набрала 21,550 балла. Второе место заняла белорусская спортсменка Юлия Евчик (19,150), третьей стала эстонка Виктория Богданова (18,850).

На Универсиаде-2019 Селезнева также завоевала золотые медали в упражнении с обручем и в многоборье. Также россиянка является победительницей Универсиады-2017 в упражнении с мячом, трехкратным серебряным (многоборье, обруч и лента), а также бронзовым призером (булавы) Универсиады 2017 года.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 74 награды - 28 золотых, 21 серебряную и 25 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-14), третье - сборная Китая (21-12-8). Сборная России занимает четвертое место, имея в активе 18 золотых, 22 серебряные и 32 бронзовые награды.

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.