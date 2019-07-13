Боттас выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Великобритании, Квят - 17-й

ТАСС, 13 июля. Пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Великобритании - десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" .

Лучший круг 29-летний финн проехал за 1 минуту 25,093 секунды, завоевав четвертую поул-позицию в сезоне (десятую - в карьере).

Вторым стал партнер Боттаса и лидер чемпионата Льюис Хэмилтон (отставание 0,006 секунды), третье место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер (+0,079).

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 17-е время, не сумев преодолеть первый сегмент квалификации. Партнер Квята по команде таец Александер Албон показал девятое время.

Гонка Гран-при Великобритании пройдет 14 июля, начало - 16:10 мск.