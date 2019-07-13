Россиянин Цыдыпов стал серебряным призером в стрельбе из классического лука на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. Российский спортсмен Эрдэм Цыдыпов стал вторым в турнире стрелков из классического лука на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В финале он уступил южнокорейцу Ли У Соку. В матче за бронзу японец Юта Исии победил представителя Тайваня Вэй Чуньхэня.

Ранее в субботу Цыдыпов в составе мужской сборной России завоевал золото в стрельбе из классического лука. Женская сборная России стала серебряным призером соревнований.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 77 наград - 29 золотых, 21 серебряную и 27 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-14), третье - сборная Китая (21-12-8). Сборная России занимает четвертое место (19-23-32).