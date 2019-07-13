Россиянин Цыдыпов стал серебряным призером в стрельбе из классического лука на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. Российский спортсмен Эрдэм Цыдыпов стал вторым в турнире стрелков из классического лука на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
В финале он уступил южнокорейцу Ли У Соку. В матче за бронзу японец Юта Исии победил представителя Тайваня Вэй Чуньхэня.
Ранее в субботу Цыдыпов в составе мужской сборной России завоевал золото в стрельбе из классического лука. Женская сборная России стала серебряным призером соревнований.
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 77 наград - 29 золотых, 21 серебряную и 27 бронзовых. Второе место занимает команда США (21-16-14), третье - сборная Китая (21-12-8). Сборная России занимает четвертое место (19-23-32).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|29
|21
|27
|77
|2
|США
|21
|16
|14
|51
|3
|Китай
|21
|12
|8
|41
|4
|Россия
|19
|23
|32
|74
|5
|Южная Корея
|17
|16
|15
|48
|6
|Италия
|13
|11
|15
|39
|7
|Тайвань
|7
|13
|8
|28
|8
|Мексика
|7
|6
|6
|19
|9
|ЮАР
|6
|7
|4
|17
|10
|Иран
|6
|3
|7
|16