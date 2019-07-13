Российские волейболисты выиграли бронзовые медали на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Франции в матче за третье место на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Игра завершилась со счетом 3-0 (25:18, 25:20, 25:20) в пользу россиян. В финальном матче сыграют команды Польши и Италии, встреча пройдет позднее в воскресенье.
Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе, одержав победы во всех четырех поединках. В четвертьфинале россияне обыграли команду Японии, а в полуфинале уступили команде Польши.
На Универсиаде-2017 сборная России завоевала серебро.
Российская команда занимает второе место в медальном зачете, завоевав 78 наград - 21 золотую, 23 серебряные и 34 бронзовые. Столько же медалей у идущей на первом месте сборной Японии (29-21-28), третье место занимает сборная США (21-16-15).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|29
|21
|28
|78
|2
|Россия
|21
|23
|34
|78
|3
|США
|21
|16
|15
|52
|4
|Китай
|21
|13
|8
|42
|5
|Южная Корея
|17
|17
|16
|50
|6
|Италия
|13
|12
|15
|40
|7
|Тайвань
|8
|13
|9
|30
|8
|Мексика
|7
|6
|6
|19
|9
|Иран
|7
|3
|7
|17
|10
|ЮАР
|6
|7
|4
|17