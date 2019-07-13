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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские волейболисты выиграли бронзовые медали на Универсиаде

В матче за третье место россияне обыграли сборную Франции со счетом 3-0

ТАСС, 13 июля. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Франции в матче за третье место на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Игра завершилась со счетом 3-0 (25:18, 25:20, 25:20) в пользу россиян. В финальном матче сыграют команды Польши и Италии, встреча пройдет позднее в воскресенье.

Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе, одержав победы во всех четырех поединках. В четвертьфинале россияне обыграли команду Японии, а в полуфинале уступили команде Польши.

На Универсиаде-2017 сборная России завоевала серебро.

Российская команда занимает второе место в медальном зачете, завоевав 78 наград - 21 золотую, 23 серебряные и 34 бронзовые. Столько же медалей у идущей на первом месте сборной Японии (29-21-28), третье место занимает сборная США (21-16-15).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония29212878
2Россия21233478
3США21161552
4Китай2113842
5Южная Корея17171650
6Италия13121540
7Тайвань813930
8Мексика76619
9Иран73717
10ЮАР67417
Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
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