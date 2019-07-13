Российские волейболисты выиграли бронзовые медали на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Франции в матче за третье место на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Игра завершилась со счетом 3-0 (25:18, 25:20, 25:20) в пользу россиян. В финальном матче сыграют команды Польши и Италии, встреча пройдет позднее в воскресенье.

Сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе, одержав победы во всех четырех поединках. В четвертьфинале россияне обыграли команду Японии, а в полуфинале уступили команде Польши.

На Универсиаде-2017 сборная России завоевала серебро.

Российская команда занимает второе место в медальном зачете, завоевав 78 наград - 21 золотую, 23 серебряные и 34 бронзовые. Столько же медалей у идущей на первом месте сборной Японии (29-21-28), третье место занимает сборная США (21-16-15).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.