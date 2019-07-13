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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские ватерполистки завоевали бронзу Универсиады

В матче за третье место россиянки обыграли команду Канады

ТАСС, 13 июля. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады в матче за третье место Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в Неаполе.

Встреча завершилась со счетом 22:7. Позднее в субботу пройдет финальный матч, в котором встретятся команды Венгрии и Италии.

На групповом этапе россиянки обыграли американок, австралиек и китаянок, но уступили итальянкам. В плей-офф российские спортсменки вышли со второго места в группе.

На Универсиаде-2017 россиянки проиграли в полуфинале турнира венгеркам (7:11), а в матче за третье место уступили японкам (11:12).

Сборная России занимает второе место в медальном зачете, завоевав 79 наград - 21 золотую, 23 серебряные и 35 бронзовых. На первом месте идет команда Японии (29-21-28), третье место занимает сборная США (21-16-15).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония29212878
2Россия21233579
3США21161552
4Китай2113842
5Южная Корея17171650
6Италия13121540
7Тайвань813930
8Мексика76619
9Иран73717
10ЮАР67417
Теги
Летняя Универсиада в Неаполе
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