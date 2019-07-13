Российские ватерполистки завоевали бронзу Универсиады

ТАСС, 13 июля. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады в матче за третье место Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в Неаполе.
Встреча завершилась со счетом 22:7. Позднее в субботу пройдет финальный матч, в котором встретятся команды Венгрии и Италии.
На групповом этапе россиянки обыграли американок, австралиек и китаянок, но уступили итальянкам. В плей-офф российские спортсменки вышли со второго места в группе.
На Универсиаде-2017 россиянки проиграли в полуфинале турнира венгеркам (7:11), а в матче за третье место уступили японкам (11:12).
Сборная России занимает второе место в медальном зачете, завоевав 79 наград - 21 золотую, 23 серебряные и 35 бронзовых. На первом месте идет команда Японии (29-21-28), третье место занимает сборная США (21-16-15).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|29
|21
|28
|78
|2
|Россия
|21
|23
|35
|79
|3
|США
|21
|16
|15
|52
|4
|Китай
|21
|13
|8
|42
|5
|Южная Корея
|17
|17
|16
|50
|6
|Италия
|13
|12
|15
|40
|7
|Тайвань
|8
|13
|9
|30
|8
|Мексика
|7
|6
|6
|19
|9
|Иран
|7
|3
|7
|17
|10
|ЮАР
|6
|7
|4
|17