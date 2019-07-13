Российские ватерполистки завоевали бронзу Универсиады

ТАСС, 13 июля. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Канады в матче за третье место Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в Неаполе.

Встреча завершилась со счетом 22:7. Позднее в субботу пройдет финальный матч, в котором встретятся команды Венгрии и Италии.

На групповом этапе россиянки обыграли американок, австралиек и китаянок, но уступили итальянкам. В плей-офф российские спортсменки вышли со второго места в группе.

На Универсиаде-2017 россиянки проиграли в полуфинале турнира венгеркам (7:11), а в матче за третье место уступили японкам (11:12).

Сборная России занимает второе место в медальном зачете, завоевав 79 наград - 21 золотую, 23 серебряные и 35 бронзовых. На первом месте идет команда Японии (29-21-28), третье место занимает сборная США (21-16-15).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.