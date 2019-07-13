Российские гимнастки победили в упражнениях с обручами и булавами на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

Россиянки набрали 25,650 балла. Серебряные медали с результатом 24,450 балла завоевала команда Украины, бронзовые - сборная Японии (21,150).

Ранее в субботу сборная России одержала победу в групповых упражнениях с мячами.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 79 наград - 30 золотых, 21 серебряную и 28 бронзовых. На втором месте идет сборная России, у которой также 79 медалей (21-23-35). Третье место занимает сборная США (21-16-15).

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.