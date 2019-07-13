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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские гимнастки победили в упражнениях с обручами и булавами на Универсиаде

Россиянки показали результат 25,650 балла

ТАСС, 13 июля. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

Россиянки набрали 25,650 балла. Серебряные медали с результатом 24,450 балла завоевала команда Украины, бронзовые - сборная Японии (21,150).

Ранее в субботу сборная России одержала победу в групповых упражнениях с мячами.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 79 наград - 30 золотых, 21 серебряную и 28 бронзовых. На втором месте идет сборная России, у которой также 79 медалей (21-23-35). Третье место занимает сборная США (21-16-15).

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония29212878
2Россия21233579
3США21161552
4Китай2113842
5Южная Корея17171650
6Италия13121540
7Тайвань813930
8Мексика76619
9Иран73717
10ЮАР67417
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