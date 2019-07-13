Российские гимнастки победили в упражнениях с обручами и булавами на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.
Россиянки набрали 25,650 балла. Серебряные медали с результатом 24,450 балла завоевала команда Украины, бронзовые - сборная Японии (21,150).
Ранее в субботу сборная России одержала победу в групповых упражнениях с мячами.
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 79 наград - 30 золотых, 21 серебряную и 28 бронзовых. На втором месте идет сборная России, у которой также 79 медалей (21-23-35). Третье место занимает сборная США (21-16-15).
Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|29
|21
|28
|78
|2
|Россия
|21
|23
|35
|79
|3
|США
|21
|16
|15
|52
|4
|Китай
|21
|13
|8
|42
|5
|Южная Корея
|17
|17
|16
|50
|6
|Италия
|13
|12
|15
|40
|7
|Тайвань
|8
|13
|9
|30
|8
|Мексика
|7
|6
|6
|19
|9
|Иран
|7
|3
|7
|17
|10
|ЮАР
|6
|7
|4
|17