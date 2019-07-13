Российские футболисты проиграли итальянцам в матче за третье место на Универсиаде

ТАСС, 13 июля. Мужская сборная России по футболу по пенальти проиграла команде Италии в матче за третье место на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались итальянцы - 4:3. В составе россиян отличились Никита Саламатов (67-я минута, с пенальти) и Михаил Погорелов (90+3), у итальянцев голы забили Лорис Дзонта (13, с пенальти) и Алессандро Галеандро (34). В финальном матче встретятся сборные Бразилии и Японии, игра состоится позднее в субботу.

Сборная России заняла второе место в группе D, обыграв сборную Аргентины (2:0) и проиграв команде Японии (1:4). В четвертьфинале россияне победили команду Ирландии (1:0), а в полуфинале проиграли бразильцам (1:2).

На Универсиаде 2017 года российские футболисты заняли шестое место, победу одержала сборная Японии. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.