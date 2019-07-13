Тренер Шерстнев: футболистам сборной России не хватило удачи в матче за бронзу Универсиады

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сборной России по футболу не хватило везения для завоевания медали на Универсиаде. Об этом ТАСС заявил главный тренер российской команды Алексей Шерстнев.

В субботу сборная России по пенальти проиграла в матче за третье место команде Италии. Основное время закончилось со счетом 2:2. После первого тайма российские футболисты уступали со счетом 0:2.

"Мы были близки к медали, но, к сожалению, завоевать ее не смогли, немножко не хватило удачи. Мы понимали, что в первом тайме итальянцы будут играть агрессивно и начнут давить. План на игру был продержаться первый тайм по жаре, сыграть от обороны, а во втором дожать, но у нас не все получилось. Не хочется об этом говорить, но где-то имело место домашнее судейство, в эпизоде с назначенным пенальти в наши ворота, его можно было не ставить", - пояснил Шерстнев.

"Во втором тайме мы полностью перевернули игру, нам удалось дожать итальянцев, сравнять счет. Ну а пенальти - это лотерея. Сегодня им повезло, а нам нет. Но я отдаю должное всем ребятам, они сделали все, что могли и играли, как мы и планировали", - отметил тренер.

В финальном матче футбольного турнира Универсиады в Неаполе встречаются сборные Бразилии и Японии.