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Летняя Универсиада в Неаполе

Теннисисты Сизикова и Гахов завоевали золото Универсиады в миксте

В финальном матче российская пара обыграла чехов Анастасию Зарицкую и Доминика Келловски

ТАСС, 14 июля. Российские теннисисты Яна Сизикова и Иван Гахов завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар на Универсиаде, которая проходит в Неаполе.

В финальном матче российская пара обыграла чехов Анастасию Зарицкую и Доминика Келловски по сетам со счетом 2-1. Бронзовые награды завоевали китайцы Цююй Е и Хао Ву и французы Алис Робе и Ронан Жонкур.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 32 золотые, 21 серебряную и 28 бронзовых наград. На втором месте идет сборная России (22-23-35), на третьем - команда США (21-16-15). Студенческие игры в Неаполе завершатся 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония32212881
2Россия22233580
3США21161552
4Китай2113842
5Южная Корея17171650
6Италия14131643
7Тайвань913931
8Мексика87621
9Иран73717
10ЮАР68418
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