Теннисисты Сизикова и Гахов завоевали золото Универсиады в миксте

ТАСС, 14 июля. Российские теннисисты Яна Сизикова и Иван Гахов завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар на Универсиаде, которая проходит в Неаполе.
В финальном матче российская пара обыграла чехов Анастасию Зарицкую и Доминика Келловски по сетам со счетом 2-1. Бронзовые награды завоевали китайцы Цююй Е и Хао Ву и французы Алис Робе и Ронан Жонкур.
В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 32 золотые, 21 серебряную и 28 бронзовых наград. На втором месте идет сборная России (22-23-35), на третьем - команда США (21-16-15). Студенческие игры в Неаполе завершатся 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|32
|21
|28
|81
|2
|Россия
|22
|23
|35
|80
|3
|США
|21
|16
|15
|52
|4
|Китай
|21
|13
|8
|42
|5
|Южная Корея
|17
|17
|16
|50
|6
|Италия
|14
|13
|16
|43
|7
|Тайвань
|9
|13
|9
|31
|8
|Мексика
|8
|7
|6
|21
|9
|Иран
|7
|3
|7
|17
|10
|ЮАР
|6
|8
|4
|18