Cборная России обеспечила себе второе место в общем зачете Универсиады

ТАСС, 14 июля. Сборная России гарантировала себе вторую строчку в общем зачете, завоевав 13 наград в предпоследний медальный день Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в Неаполе.

Российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Три золотых награды сборной России принесла художественная гимнастка Екатерина Селезнева, победившая в упражнениях с лентой, мячом и обручем, также золотые медали завоевали теннисисты Яна Сизикова и Иван Гахов в миксте, мужская сборная России по стрельбе из классического лука и сборная России по художественной гимнастике в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также в упражнениях с мячами.

Серебро в активе стрелков из классического лука - Эрдэм Цыдыпов занял второе место в мужском индивидуальном турнире, а женская сборная России - в командных соревнованиях. Бронзовыми призерами стали Селезнева в упражнениях с булавами, Гахов в мужском индивидуальном турнире, женская сборная России по водному поло и мужская сборная России по волейболу.

Сборная России (22-23-35) гарантировала себе второе место в общем зачете по итогам Универсиады, потому как в заключительный день соревнований будет разыграна одна золотая медаль по водному полу среди мужских команд. При этом команда США, идущая на третьем месте уступает россиянам по количеству серебряных медалей (21-16-15). Первое место заняла сборная Японии (32-21-28). Студенческие игры в Неаполе завершатся 14 июля.