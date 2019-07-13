Cборная России обеспечила себе второе место в общем зачете Универсиады

ТАСС, 14 июля. Сборная России гарантировала себе вторую строчку в общем зачете, завоевав 13 наград в предпоследний медальный день Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в Неаполе.
Российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды.
Три золотых награды сборной России принесла художественная гимнастка Екатерина Селезнева, победившая в упражнениях с лентой, мячом и обручем, также золотые медали завоевали теннисисты Яна Сизикова и Иван Гахов в миксте, мужская сборная России по стрельбе из классического лука и сборная России по художественной гимнастике в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также в упражнениях с мячами.
Серебро в активе стрелков из классического лука - Эрдэм Цыдыпов занял второе место в мужском индивидуальном турнире, а женская сборная России - в командных соревнованиях. Бронзовыми призерами стали Селезнева в упражнениях с булавами, Гахов в мужском индивидуальном турнире, женская сборная России по водному поло и мужская сборная России по волейболу.
Сборная России (22-23-35) гарантировала себе второе место в общем зачете по итогам Универсиады, потому как в заключительный день соревнований будет разыграна одна золотая медаль по водному полу среди мужских команд. При этом команда США, идущая на третьем месте уступает россиянам по количеству серебряных медалей (21-16-15). Первое место заняла сборная Японии (32-21-28). Студенческие игры в Неаполе завершатся 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|32
|21
|28
|81
|2
|Россия
|22
|23
|35
|80
|3
|США
|21
|16
|15
|52
|4
|Китай
|21
|13
|8
|42
|5
|Южная Корея
|17
|17
|16
|50
|6
|Италия
|14
|13
|16
|43
|7
|Тайвань
|9
|13
|9
|31
|8
|Мексика
|8
|7
|6
|21
|9
|Иран
|7
|3
|7
|17
|10
|ЮАР
|6
|8
|4
|18