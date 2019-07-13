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Летняя Универсиада в Неаполе

Cборная России обеспечила себе второе место в общем зачете Универсиады

В предпоследний день соревнований россияне завоевали 13 медалей
Екатерина Селезнева Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Екатерина Селезнева
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Сборная России гарантировала себе вторую строчку в общем зачете, завоевав 13 наград в предпоследний медальный день Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в Неаполе.

Российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Три золотых награды сборной России принесла художественная гимнастка Екатерина Селезнева, победившая в упражнениях с лентой, мячом и обручем, также золотые медали завоевали теннисисты Яна Сизикова и Иван Гахов в миксте, мужская сборная России по стрельбе из классического лука и сборная России по художественной гимнастике в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также в упражнениях с мячами.

Серебро в активе стрелков из классического лука - Эрдэм Цыдыпов занял второе место в мужском индивидуальном турнире, а женская сборная России - в командных соревнованиях. Бронзовыми призерами стали Селезнева в упражнениях с булавами, Гахов в мужском индивидуальном турнире, женская сборная России по водному поло и мужская сборная России по волейболу.

Сборная России (22-23-35) гарантировала себе второе место в общем зачете по итогам Универсиады, потому как в заключительный день соревнований будет разыграна одна золотая медаль по водному полу среди мужских команд. При этом команда США, идущая на третьем месте уступает россиянам по количеству серебряных медалей (21-16-15). Первое место заняла сборная Японии (32-21-28). Студенческие игры в Неаполе завершатся 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония32212881
2Россия22233580
3США21161552
4Китай2113842
5Южная Корея17171650
6Италия14131643
7Тайвань913931
8Мексика87621
9Иран73717
10ЮАР68418
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