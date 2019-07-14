Российские ватерполисты проиграли в матче за бронзу на Универсиаде

ТАСС, 14 июля. Мужская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии в матче за третье место Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в Неаполе.
Встреча завершилась со счетом 10:10 (13:12 - по буллитам) в пользу венгров. Позднее в воскресенье пройдет финальный матч, в котором встретятся команды Италии и США.
На групповом этапе россияне обыграли представителей Южной Кореи, Франции и Великобритании, но уступили американцам. В плей-офф российские спортсмены вышли со второго места в группе. На стадии четвертьфинала россияне обыграли спортсменов из Австралии, в полуфинале уступили итальянцам.
На Универсиаде-2017 россияне стали серебряными призерами.
Сборная России по итогам Универсиады завоевала 82 награды - 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых. Первое место заняла команда Японии (33-21-28), в сумме также завоевавшая 82 медали. Третье место занимает сборная Китая (22-13-8), четвертое - США (21-16-15).
Универсиада в Неаполе завершится в воскресенье позднее.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|33
|21
|28
|82
|2
|Россия
|22
|24
|36
|82
|4
|Китай
|22
|13
|8
|43
|3
|США
|21
|16
|15
|52
|5
|Южная Корея
|17
|17
|16
|50
|6
|Италия
|14
|13
|16
|43
|7
|Тайвань
|9
|13
|10
|32
|8
|Мексика
|8
|7
|6
|21
|9
|Иран
|7
|3
|7
|17
|10
|ЮАР
|6
|8
|4
|18