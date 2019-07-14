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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские ватерполисты проиграли в матче за бронзу на Универсиаде

Позднее пройдет финал, в котором встретятся команды Италии и США

ТАСС, 14 июля. Мужская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии в матче за третье место Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в Неаполе.

Встреча завершилась со счетом 10:10 (13:12 - по буллитам) в пользу венгров. Позднее в воскресенье пройдет финальный матч, в котором встретятся команды Италии и США.

На групповом этапе россияне обыграли представителей Южной Кореи, Франции и Великобритании, но уступили американцам. В плей-офф российские спортсмены вышли со второго места в группе. На стадии четвертьфинала россияне обыграли спортсменов из Австралии, в полуфинале уступили итальянцам.

На Универсиаде-2017 россияне стали серебряными призерами.

Сборная России по итогам Универсиады завоевала 82 награды - 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых. Первое место заняла команда Японии (33-21-28), в сумме также завоевавшая 82 медали. Третье место занимает сборная Китая (22-13-8), четвертое - США (21-16-15).

Универсиада в Неаполе завершится в воскресенье позднее.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония33212882
2Россия22243682
4Китай2213843
3США21161552
5Южная Корея17171650
6Италия14131643
7Тайвань9131032
8Мексика87621
9Иран73717
10ЮАР68418
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