Женская сборная России по регби-7 вышла в финал квалификационного турнира к ОИ-2020

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Испании в полуфинальном матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года. Соревнования проходят в Казани.

Встреча завершилась со счетом 12:5 в пользу россиянок. В финале турнира россиянки сыграют против англичанок, которые обыграли в полуфинале француженок (14:12). В матче за третье место сыграют сборные Франции и Испании. Обе игры пройдут в воскресенье позднее.

Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будут разыграны две последние путевки на Игры-2020.

Соревнования в Казани завершатся позднее в воскресенье.