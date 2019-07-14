Всероссийская федерация волейбола считает успешным дебют тренера Вербова на Универсиаде

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Дебют бывшего волейболиста Алексея Вербова на посту главного тренера мужской сборной России на Универсиаде в Неаполе можно назвать успешным. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Сборная России обыграла команду Франции в матче за третье место на Универсиаде и выиграла бронзу. Россияне вышли в плей-офф с первого места в группе, одержав победы во всех четырех поединках. В четвертьфинале сборная России обыграла команду Японии, а в полуфинале уступила полякам.

"Выступление можно назвать успешным, - сказал Яременко. - Ребята проиграли в полуфинале сильной команде Польши, поэтому нельзя сказать, что это провал. Можно сказать, что Вербов успешно дебютировал. Хотя он понимает, что была возможность привести команду к победе".

"По возможности мы будем привлекать Алексея. Посмотрим на его работу в клубе", - добавил собеседник агентства.

Ранее 37-летний Вербов завершил карьеру. Универсиада стала первым турниром для него в качестве тренера. В предстоящем сезоне он будет работать в тренерском штабе казанского "Зенита".

Вербов семь раз становился чемпионом России, четыре раза - победителем Лиги чемпионов. В составе сборной России он дважды становился бронзовым призером Олимпиады (2004, 2008), выигрывал Мировую лигу.