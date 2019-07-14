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Летние олимпийские виды спорта

Казань будет претендовать на проведение квалификационного турнира к ОИ-2020 по регби-7

В финале европейской олимпийской квалификации женская сборная России уступила команде Англии

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) подаст заявку на проведение в Казани утешительного квалификационного турнира к Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил журналистам по итогам европейского квалификационного турнира на Олимпийские игры - 2020 председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

В воскресенье в Казани завершился квалификационный турнир, где разыгрывалась одна прямая путевка от европейского региона на Олимпийские игры - 2020. В финале турнира россиянки уступили сборной Англии со счетом 0:19. Они вместе со сборной Франции и командами других мировых регионов поборются летом 2020 года в утешительном турнире за две олимпийские квоты.

"Если взять переходный турнир, который будет в следующем году, там сборная России опять будет бороться с европейскими командами, потому что те, кто приедет туда из других регионов, объективно слабее нашей сборной, например, четыре сильнейшие команды уже вышли на Олимпиаду через Мировую серию", - заявил Артемьев.

"У нас отличный шанс выйти через этот турнир, и мы уже завтра будем думать о том, чтобы подать заявку на его проведение в России, на этом же стадионе. Хочу, чтобы девчонки почувствовали это поле, чтобы у них появилась спортивная злость", - добавил он.

Олимпийские игры - 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

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Летние олимпийские виды спорта
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