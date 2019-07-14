Новак Джокович во второй раз подряд выиграл Уимблдон

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серб Новак Джокович обыграл в финале Уимблдона в мужском одиночном разряде швейцарца Роджера Федерера и стал пятикратным победителем турнира. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

32-летний сербский спортсмен, который имеет первый номер посева на турнире, победил 37-летнего швейцарца (второй номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Встреча продолжалась 4 часа 55 минут. Прошедший матч стал 48-й очной встречей двух теннисистов, из них Джокович побеждал в 26. При этом теннисисты встретились на Уимблдоне впервые с 2015 года.

Джокович, в 25-й раз сыграв в финале турниров серии Большого шлема, стал 16-кратным победителем турниров серии. Серб стал пятикратным победителем Уимблдона, выиграв турнир во второй раз подряд. Также он семь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, трижды становился победителем Открытого чемпионата США и один раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он является рекордсменом по количеству заработанных призовых (свыше $100 млн), также лидирует по количеству выигранных матчей, проведенных против испанца Рафаэля Надаля (28 побед - 25 поражений) и швейцарца Роджера Федерера (26-22).

Кроме того, победа стала для Джоковича 75-й на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, по количеству титулов его опережает только Федерер (102).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.