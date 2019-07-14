Обидно до слез, но шанс еще есть. Российские регбистки не сумели напрямую пробиться на ОИ

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 не смогла завоевать прямую путевку на Олимпийские игры в Токио, уступив в финале команде Англии в рамках европейского квалификационного турнира. Соревнования прошли в Казани на стадионе "Центральный".
Решение о введении регби-7 в программу Олимпийских игр было принято в 2009 году, первые соревнования состоялись на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, тогда россиянки не принимали участие в Играх, не сумев преодолеть квалификационный отбор. На Олимпиаду в Токио уже пробились сборные Японии (на правах организатора), Австралии, Бразилии, Канады, Новой Зеландии и США.
Для прямого попадания на свои первые Олимпийские игры сборной России нужно было одержать победу на европейском квалификационном турнире. Командам, занявшим по итогам соревнований второе и третье места, еще предоставится шанс побороться за две путевки летом 2020 года. К счастью российских игроков и болельщиков, европейский квалификационный турнир проходил в Казани. Ранее здесь россиянки дважды становились победительницами чемпионата Европы, один раз выигрывали серебряные медали и стали лучшими на Универсиаде-2013.
На церемонии открытия турнира председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР), глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выразил надежду, что путевка на Игры достанется сборной России, по его словам, "именно поддержка казанских болельщиков может сыграть решающую роль". Кроме того, Артемьев поблагодарил правительство Республики Татарстан, заявив, что не сомневается в проведении турнира на самом высоком уровне.
Всего в турнире приняли участие 12 лучших женских команд Европы по регби-7, которые были разделены на три группы. В квартет А вошли сборные Франции, Польши, Молдавии и Италии. Россиянкам в группе В противостояли команды Англии, Швеции и Германии. Сборные Испании, Ирландии, Румынии и Чехии выступали в группе С.
Сборная России приехала в Казань боевым составом, единственной серьезной потерей было отсутствие Елены Здроковой, которая выбыла из-за травмы. В конце июня на первом этапе чемпионате Европы во французском Маркусси сборная России продемонстрировала свою силу, заняв второе место. Лучше россиянок в финале оказались лишь хозяйки турнира, одержавшие победу со счетом 15:7. В ходе чемпионата Европы сборная России также встречалась на групповом этапе с командой Англии, тогда российские регбистки победили со счетом 22:7.
Набирали обороты по ходу турнира
Групповой этап сборная России начала матчем с командой Швеции. Победа россиянок со счетом 29:0 могла показаться не самой убедительной, но, как рассказала после игры ТАСС капитан сборной Алена Михальцова, в этом матче команде нужно было войти в ритм турнира.
Счет второй встречи группового раунда против сборной Германии это доказал - россиянки не дали немкам открыть счет, разгромив соперниц (55:0) и обеспечив досрочный выход в плей-офф. Заключительной встречей игрового был трудный матч с командой Англии, которая также одержала две победы в группе. По итогам матча вторая команда квартета попадала на сборную Ирландии, которая являлась одним из фаворитов турнира, лидеру таблицы предстояло бы сыграть в четвертьфинале с командой Италии, ставшей в своей группе третьей. Россиянки вышли на игру очень мотивированными, сумев нанести англичанкам еще более убедительное поражение, чем на чемпионате Европы - 29:7.
"С англичанками, считаю, очень достойно провели матч, глаза горели, сердце билось, но голова думала. Все вышли сражаться исключительно за победу", - заявила после игры Михальцова.
Главный тренер сборной России Андрей Кузин после группового этапа отметил, что ему понравился настрой подопечных в трех матчах.
Путь к неутешительному финалу
В четвертьфинале домашнего турнира россиянок ждала команда Италии, которая не сумела занести ни одной попытки, уступив сборной России со счетом 0:44. Соперник российских регбисток по полуфиналу определялся в матче сборных Испании и Польши, где команда Испании была очевидными фаворитом. Сборная Польши вела в счете почти до самого конца встречи, но пропустила на последних минутах атаку, не дав состояться сенсации соревнований - 17:14 в пользу испанок.
Полуфинал с командой Испании вышел для россиянок особенно трудным. Первую половину встречи наша сборная провела вторым номером, но сумела занести попытку - отличилась Дарья Шестакова. Позднее испанки зажали сборную России на своей половине, смогли прорвать правый фланг обороны и сравняли счет - 5:5.
Победу сборной России принесла капитан команды - во второй половине Михальцова по центру оторвалась от соперниц и занесла решающую попытку, а затем реализацию (возможность набрать два очка ударом по воротам после успешной попытки - прим. ТАСС) отлично исполнила Дарья Лушина. Победа со счетом 12:5 вывела россиянок в финал турнира на англичанок, которые в ожесточенной борьбе в полуфинале обыграли сборную Франции (14:12).
Финал турнира прошел совершенно иным образом по сравнению с матчем в группе. Команда Англии с первых минут завоевала территориальное преимущество, зажав сборную России на своей половине до конца первого тайма. Но россиянки сумели выстоять и не пропустить попытки, но во второй половине мандраж финального матча сыграл свою роль - сборная России смогла отвести игру в середину поля, но пропустила несколько попыток, не сумев создать опасных моментов в зоне англичанок. Итоговый счет встречи 19:0 в пользу сборной Англии.
"Начали играть в игру соперника - не в первый раз показываем, что когда мы начинаем играть не в свою игру, у нас что-то идет не так и мы уступаем. Основное отличие от первого матча в том, что у нас в финале не получилось командной игры. Англичанки четко разобрали нас, не дали нам сыграть. Нужно дальше тренироваться, все еще впереди - Россия будет на Олимпиаде", - заявила после матча игрок сборной Кристина Середина.
Горечь в глазах и подготовка к утешительной квалификации
На церемонию награждения россиянки вышли, не скрывая слез и разочарования, но несмотря на поражение в финале турнира болельщики на трибунах "Центрального" продолжали поддерживать команду. Игроки и тренер сборной позднее отметили, что основной причиной такого результата в решающей встрече послужило волнение, не позволившее продемонстрировать лучшие качества. "Какое-то волнение сыграло свою роль, у всей команды появился мандраж, это переломило ход событий, - рассказала с сожалением регбистка Дарья Норицина. - Я думаю, что мы пока не готовы играть такие ответственные матчи, вкус победы, которая ждала нас в конце, затмил нам глаза, мы не смогли показать то, что мы действительно можем".
"В очередной раз просто подвела психология, вчера играли в группе, совершенно другая игра была. На прошлом отборе на Олимпиаду не смогли пробиться, потому что крайне важные матчи мы психологически не выдерживаем. На протяжении 5-6 лет у нас главная проблема, что центральные матчи мы проигрываем, может быть, и не таким сильным соперникам", - сказал Кузин, отметив, что в сборную будут привлекаться в течение года новые игроки, при этом костяк команды должен сохраниться.
Команде потребуется вновь собраться с силами перед решающим турниром, который пройдет в июне 2020 года. Сборные России и Франции, занявшие второе и третье места в Казани, получат последний шанс отобраться на Игры в Токио по итогам утешительного турнира, но будет явно тяжелее, чем в Казани. Уже известно, что на турнир пробились команды Аргентины, Колумбии, Мексики и Ямайки, остальные шесть участников определятся в региональных отборочных квалификациях в Африке (Тунис, 12-13 октября), Океании (Фиджи, 7-9 ноября) и Азии (Китай, 9-10 ноября).
Место проведения утешительного турнира пока неизвестно, но, по словам Артемьева, Казань будет претендовать на право проведения соревнований. "У нас отличный шанс выйти через этот турнир, мы уже завтра будем думать о том, чтобы подать заявку на его проведение в России, на этом же стадионе. Хочу, чтобы девчонки почувствовали это поле, чтобы у них появилась спортивная злость", - сказал он.
"Девочки сделали все, что могли, они у нас самые красивые, прекрасные, умные. Лучшие из всего, что есть в нашем российском регби, на них самая большая надежда, они еще докажут, что будут играть на Олимпиаде, я абсолютно в этом уверен", - заключил Артемьев.
В утешительном турнире 12 сборных поспорят за оставшиеся две путевки на Игры, всего в женских соревнованиях по регби-7 в Токио выступят 12 команд. Сборная Англии, которая выступит на Играх под флагом Великобритании, стала седьмой сборной, напрямую пробившейся на Олимпиаду. Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.