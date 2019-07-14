Обидно до слез, но шанс еще есть. Российские регбистки не сумели напрямую пробиться на ОИ

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 не смогла завоевать прямую путевку на Олимпийские игры в Токио, уступив в финале команде Англии в рамках европейского квалификационного турнира. Соревнования прошли в Казани на стадионе "Центральный". Решение о введении регби-7 в программу Олимпийских игр было принято в 2009 году, первые соревнования состоялись на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, тогда россиянки не принимали участие в Играх, не сумев преодолеть квалификационный отбор. На Олимпиаду в Токио уже пробились сборные Японии (на правах организатора), Австралии, Бразилии, Канады, Новой Зеландии и США.

Для прямого попадания на свои первые Олимпийские игры сборной России нужно было одержать победу на европейском квалификационном турнире. Командам, занявшим по итогам соревнований второе и третье места, еще предоставится шанс побороться за две путевки летом 2020 года. К счастью российских игроков и болельщиков, европейский квалификационный турнир проходил в Казани. Ранее здесь россиянки дважды становились победительницами чемпионата Европы, один раз выигрывали серебряные медали и стали лучшими на Универсиаде-2013. На церемонии открытия турнира председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР), глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выразил надежду, что путевка на Игры достанется сборной России, по его словам, "именно поддержка казанских болельщиков может сыграть решающую роль". Кроме того, Артемьев поблагодарил правительство Республики Татарстан, заявив, что не сомневается в проведении турнира на самом высоком уровне. Всего в турнире приняли участие 12 лучших женских команд Европы по регби-7, которые были разделены на три группы. В квартет А вошли сборные Франции, Польши, Молдавии и Италии. Россиянкам в группе В противостояли команды Англии, Швеции и Германии. Сборные Испании, Ирландии, Румынии и Чехии выступали в группе С. Сборная России приехала в Казань боевым составом, единственной серьезной потерей было отсутствие Елены Здроковой, которая выбыла из-за травмы. В конце июня на первом этапе чемпионате Европы во французском Маркусси сборная России продемонстрировала свою силу, заняв второе место. Лучше россиянок в финале оказались лишь хозяйки турнира, одержавшие победу со счетом 15:7. В ходе чемпионата Европы сборная России также встречалась на групповом этапе с командой Англии, тогда российские регбистки победили со счетом 22:7. Набирали обороты по ходу турнира Групповой этап сборная России начала матчем с командой Швеции. Победа россиянок со счетом 29:0 могла показаться не самой убедительной, но, как рассказала после игры ТАСС капитан сборной Алена Михальцова, в этом матче команде нужно было войти в ритм турнира. Счет второй встречи группового раунда против сборной Германии это доказал - россиянки не дали немкам открыть счет, разгромив соперниц (55:0) и обеспечив досрочный выход в плей-офф. Заключительной встречей игрового был трудный матч с командой Англии, которая также одержала две победы в группе. По итогам матча вторая команда квартета попадала на сборную Ирландии, которая являлась одним из фаворитов турнира, лидеру таблицы предстояло бы сыграть в четвертьфинале с командой Италии, ставшей в своей группе третьей. Россиянки вышли на игру очень мотивированными, сумев нанести англичанкам еще более убедительное поражение, чем на чемпионате Европы - 29:7. "С англичанками, считаю, очень достойно провели матч, глаза горели, сердце билось, но голова думала. Все вышли сражаться исключительно за победу", - заявила после игры Михальцова. Главный тренер сборной России Андрей Кузин после группового этапа отметил, что ему понравился настрой подопечных в трех матчах. Путь к неутешительному финалу В четвертьфинале домашнего турнира россиянок ждала команда Италии, которая не сумела занести ни одной попытки, уступив сборной России со счетом 0:44. Соперник российских регбисток по полуфиналу определялся в матче сборных Испании и Польши, где команда Испании была очевидными фаворитом. Сборная Польши вела в счете почти до самого конца встречи, но пропустила на последних минутах атаку, не дав состояться сенсации соревнований - 17:14 в пользу испанок.