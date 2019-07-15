Украинские синхронистки стали первыми в истории чемпионками мира в хайлайтах

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Украинские спортсменки завоевали золотые медали в синхронном плавании в дисциплине "хайлайты" на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Данная дисциплина впервые представлена в программе чемпионатов мира.
Они получили 94,500 балла. Серебряные медали завоевали представительницы Италии (91,7333), бронзовые - испанки (91,1333). Сборная России не была представлена в этом виде программы.
В хайлайтах выступают 10 спортсменок, программа продолжительностью 2 минуты должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов. Оценивается только акробатика. Решение о включении хайлайтов в программу чемпионатов мира было принято в 2017 году.
В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3-1-0), на третьем - команда Украины (1-0-1).
В синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград. Соревнования среди синхронистов будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|7
|1
|1
|9
|2
|Россия
|3
|1
|0
|4
|3
|Украина
|1
|0
|1
|2
|4
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|5
|США
|0
|2
|1
|3
|5
|Италия
|0
|2
|1
|3
|7
|Мексика
|0
|1
|3
|4
|8
|Канада
|0
|1
|1
|2
|8
|Испания
|0
|1
|1
|2
|10
|Франция
|0
|1
|0
|1
|10
|Великобритания
|0
|1
|0
|1
|10
|Малайзия
|0
|1
|0
|1
|13
|Япония
|0
|0
|2
|2
|14
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1