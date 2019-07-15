{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по водным видам спорта

Украинские синхронистки стали первыми в истории чемпионками мира в хайлайтах

Сборная России не была представлена в этом виде

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Украинские спортсменки завоевали золотые медали в синхронном плавании в дисциплине "хайлайты" на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Данная дисциплина впервые представлена в программе чемпионатов мира.

Они получили 94,500 балла. Серебряные медали завоевали представительницы Италии (91,7333), бронзовые - испанки (91,1333). Сборная России не была представлена в этом виде программы.

В хайлайтах выступают 10 спортсменок, программа продолжительностью 2 минуты должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов. Оценивается только акробатика. Решение о включении хайлайтов в программу чемпионатов мира было принято в 2017 году.

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3-1-0), на третьем - команда Украины (1-0-1).

В синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград. Соревнования среди синхронистов будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай7119
2Россия3104
3Украина1012
4Венгрия1001
5США0213
5Италия0213
7Мексика0134
8Канада0112
8Испания0112
10Франция0101
10Великобритания0101
10Малайзия0101
13Япония0022
14Южная Корея0011
Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
Летние олимпийские виды спорта
Колобков: российские волейболисты показали качественную и красивую игру в Лиге наций
В финале турнира россияне обыграли команду США
Читать полностью