Колобков назвал успешным выступление российских спортсменов на Универсиаде в Неаполе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены успешно выступили на летней Универсиаде в Неаполе. Об этом ТАСС в понедельник заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете Игр, в общей сложности на счету команды 82 медали - 22 золотые, 24 серебряные, 36 бронзовых. По количеству медалей россияне разделили первое место с командой Японии (33-21-28).
"Выступление сборной России на летней Универсиаде в Неаполе можно назвать успешным. Российские "летники" достойно представили страну после триумфа национальной команды на домашней зимней Универсиаде, которая прошла в марте в Красноярске. В каждой дисциплине и в каждом виде спорта мы увидели острую бескомпромиссную борьбу, которая всегда присуща студенческим соревнованиям. Особенно порадовали пловцы, дзюдоисты, спортивные гимнасты и девушки из художественной гимнастики, которые принесли больше всего наград в копилку сборной", - сказал Колобков.
Российские спортсмены выступили на Универсиаде в Неаполе во всех видах спорта, кроме легкой атлетики, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлено. "Успех был бы более полноценным, если бы на старт вышли российские легкоатлеты, но, к сожалению, они не смогли принять участие в Универсиаде", - добавил министр.
Универсиада в Неаполе проходила с 3 по 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|33
|21
|28
|82
|2
|Россия
|22
|24
|36
|82
|3
|Китай
|22
|13
|8
|43
|4
|США
|21
|17
|15
|53
|5
|Южная Корея
|17
|17
|16
|50
|6
|Италия
|15
|13
|16
|44
|7
|Тайвань
|9
|13
|10
|32
|8
|Мексика
|8
|7
|6
|21
|9
|Иран
|7
|3
|7
|17
|10
|ЮАР
|6
|8
|4
|18