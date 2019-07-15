Колобков назвал успешным выступление российских спортсменов на Универсиаде в Неаполе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены успешно выступили на летней Универсиаде в Неаполе. Об этом ТАСС в понедельник заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете Игр, в общей сложности на счету команды 82 медали - 22 золотые, 24 серебряные, 36 бронзовых. По количеству медалей россияне разделили первое место с командой Японии (33-21-28).

"Выступление сборной России на летней Универсиаде в Неаполе можно назвать успешным. Российские "летники" достойно представили страну после триумфа национальной команды на домашней зимней Универсиаде, которая прошла в марте в Красноярске. В каждой дисциплине и в каждом виде спорта мы увидели острую бескомпромиссную борьбу, которая всегда присуща студенческим соревнованиям. Особенно порадовали пловцы, дзюдоисты, спортивные гимнасты и девушки из художественной гимнастики, которые принесли больше всего наград в копилку сборной", - сказал Колобков.

Российские спортсмены выступили на Универсиаде в Неаполе во всех видах спорта, кроме легкой атлетики, поскольку членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлено. "Успех был бы более полноценным, если бы на старт вышли российские легкоатлеты, но, к сожалению, они не смогли принять участие в Универсиаде", - добавил министр.

Универсиада в Неаполе проходила с 3 по 14 июля.