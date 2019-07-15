Бывший хоккеист "Спартака" Дыбленко подписал контракт со СКА

ТАСС, 15 июля. Защитник Ярослав Дыбленко подписал соглашение с санкт-петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года.

Дыбленко является воспитанником сургутской хоккейной школы "Олимпиец", он начал профессиональную карьеру в системе подмосковного "Атланта", в КХЛ дебютировал в сезоне-2012/13. С 2015 по 2017 год, а также в прошлом сезоне защитник играл в московском "Спартаке". В сезоне-2018/19 Дыбленко провел 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 10 очков (5 шайб + 5 передач), в плей-офф турнира он принял участие в 6 встречах, набрав 2 очка (0+2). Также он выступал за фарм-клуб "Нью-Джерси".

Дыбленко вызывался в молодежную и олимпийскую сборные России, является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2013 года.