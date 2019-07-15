РПЛ разъяснила причины проведения матчей чемпионата России в позднее время

ТАСС, 15 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) привела объяснения причин, по которым некоторые матчи чемпионата России проводятся в позднее вечернее время. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"В рамках реализации контракта РПЛ совместно с основным вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале "Матч Премьер" (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время)", - говорится в заявлении.

Начиная с сезона-2018/19 утверждены следующие слоты (время московское): 11:30 (для регионов с часовым поясом +02:00 к московскому времени), 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18:00 до 20:30 по местному времени. В 19:00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.

Также в заявлении отмечается, что проведение матчей в позднее вечернее время обусловлено высокой температурой в южных регионах. "Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне-2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи. Важно отметить, что в соответствии с регламентом все клубы премьер-лиги были заблаговременно извещены о времени начала матчей первых восьми туров текущего сезона", - отметили в РПЛ.

В понедельник пресс-служба "Ростова" опубликовало открытое письмо болельщиков клуба, в котором те выразили недовольство поздним началом домашнего матча с "Оренбургом" (2:1). Встреча, которую посетили 14 584 человек, началась в 21:30 мск, 20 июля в это же время планируется начать домашнюю игру с московским "Спартаком". Болельщики "Ростова" попросили президента РПЛ Сергея Прядкина перенести время матчей, поскольку около трети посетителей стадиона приезжают из других населенных пунктов Ростовской области и вынуждены испытывать транспортные проблемы. Кроме того, позднее время начала игр лишает возможностей привести на стадион маленьких детей.