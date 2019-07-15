"Ростов" неоднократно просил РПЛ о переносе матчей на более раннее время

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Футбольный клуб "Ростов" неоднократно направлял запросы в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой об изменении времени начала матчей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник PR-директор клуба из Ростова-на-Дону Денис Штанько.

В понедельник официальный сайт клуба опубликовал открытое письмо болельщиков к руководству РПЛ по вопросу позднего начала матчей. Матч первого тура между "Ростовом" и "Оренбургом" начинался в 21:30. На это же время назначен матч второго тура против московского "Спартака".

"Клуб не устанавливает время начала матчей, поэтому мы ждем решение от РПЛ и официального вещателя, которые определяют время проведения игр, - сказал Штанько. - Начало матчей в 21:30 в нашем городе неудобно, стадион находится на левом берегу Дона, а город - на правом, людям далеко идти, хотя мы и организуем дополнительный транспорт. Болельщикам сложно добраться в удаленные части города после матча, а треть наших болельщиков - это жители области, у них и вовсе нет возможности попасть на игры. На матч второго тура со "Спартаком" назначено то же время, и мы хотели бы попросить перенести его на более раннее время".

"Есть мнение, что матчи в Ростове ставятся на такое позднее время, потому что в нашем регионе очень жарко летом, но нужно понимать, что у нас одинаково жарко и в шесть вечера, и в девять, температура так резко не меняется. Мы направляли множество запросов в лигу: первый запрос клуб отправил еще в июне, когда только появился проект расписания на первые восемь туров. Там мы не только привели мнение наших болельщиков, мы приложили документ прошлого сезона с посещаемостью матчей. Она сильно меняется в зависимости от того, в какое время начинается матч", - добавил Штанько.

В прошлом сезоне матч первого тура между "Ростовом" и "Енисеем" начинался в 21:30 и собрал 21 тысячу болельщиков, а матч "Ростова" с "Рубином", который начался в 19:00, собрал 40 тысяч болельщиков. "Понятно, что для наших болельщиков этот матч был отчасти принципиальным, но даже матч с "Уфой" собрал 35500 болельщиков", - пояснил Штанько.

"Наши обращения по поводу первых двух туров, а также пятого тура, с которым тоже есть проблемы, на данный момент ни к какому решению не привели. Сам клуб это время не выбирал, а сразу, как только получили информацию о календаре, мы направляли запросы от клуба и болельщиков с просьбой о переносе, но они были проигнорированы", - заключил собеседник ТАСС.