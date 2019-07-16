Арбитр Москалев будет отстранен после ошибок в матче РПЛ "Спартак" - "Сочи"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Арбитр Владимир Москалев будет отстранен за серию ошибок, допущенных в матче чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Сочи". Об этом на пресс-конференции во вторник по итогам первого тура чемпионата России заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Игра первого тура, прошедшая в Москве в субботу, завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. Гол, который вызвал немало споров, хозяева забили на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Также споры вызвал момент со столкновением защитника "Спартака" Николая Рассказова и защитника гостей Яна Казаева, которое могло привести к пенальти в ворота красно-белых. Помимо этого, арбитр неоднократно пропускал грубые фолы игроков столичной команды против соперников и не наказал нарушителей желтыми карточками.

"Понимаю, что матч получился резонансным, поэтому общая оценка - это очень неудачная игра для Москалева. По карточкам у нас больше вопросов, чем по остальным моментам. Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Мнение департамента, что этот гол не стоило засчитывать", - сказал Егоров.

"Что касается момента на 21-й минуте с падением в штрафной "Спартака", для нас это пенальти. Нас напрягла и озадачила трактовка фолов. Сейчас дадим ему [Москалеву] время отдохнуть и прийти в себя, проанализировать все. Естественно, за грубые ошибки он будет наказан на определенный срок", - добавил он.