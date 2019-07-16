{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Срок дисквалификации боксеров Токарчук и Дашаева будет увеличен

Боксеры получат дополнительное наказание за участие в региональных соревнованиях во время дисквалификации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дисквалифицированные российские боксеры Алена Токарчук и Ислам Дашаев получат дополнительное наказание за участие в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщила во вторник первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

На эту тему

Как ранее сообщал ТАСС, Токарчук и Дашаев принимали участие в соревнованиях в период дисквалификации в 2018 году.

"Дисквалификация будет увеличена в обязательном порядке. Это будет двойным наказанием для них", - сказала Кириенко.

Дашаев был дисквалифицирован на четыре года начиная с 7 марта 2017 года. Токарчук получила двухлетнюю дисквалификацию начиная с 28 ноября 2017 года.

Теги
Допинг
Допинг в спорте
РУСАДА с начала 2019 года завело 19 дел на дисквалифицированных спортсменов и тренеров
Дела открыты за нарушение сроков дисквалификации
Читать полностью