Срок дисквалификации боксеров Токарчук и Дашаева будет увеличен

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дисквалифицированные российские боксеры Алена Токарчук и Ислам Дашаев получат дополнительное наказание за участие в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщила во вторник первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Как ранее сообщал ТАСС, Токарчук и Дашаев принимали участие в соревнованиях в период дисквалификации в 2018 году.

"Дисквалификация будет увеличена в обязательном порядке. Это будет двойным наказанием для них", - сказала Кириенко.

Дашаев был дисквалифицирован на четыре года начиная с 7 марта 2017 года. Токарчук получила двухлетнюю дисквалификацию начиная с 28 ноября 2017 года.