Тайга Прибайкалья, степи Монголии и пустыни Китая. Завершился девятый "Шелковый путь"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Организаторы международного ралли-рейда "Шелковый путь" признаются, что в 2019 году рассчитывали не только порадовать участников разнообразным рельефом гонки, но и показать природную красоту трех стран - России, Монголии и Китая. Как отметил руководитель ралли Владимир Чагин после завершения гонки, задача была выполнена полностью. Девятый "Шелковый путь" прошел с 6 по 16 июля, спортивный маршрут гонки составил 3500 км. Гонка стартовала в Иркутске, участники преодолели 10 этапов по Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. Финишной точкой стал китайский Дуньхуан.

"У нас была задумка показать максимальное разнообразие ландшафтов за эти десять дней, нам удалось это реализовать, все получилось, - сказал Чагин. Трассы были очень интересными, но участники получили не только хороший опыт пилотирования, многие впервые увидели эти природные красоты и были очень благодарны за это организаторам. Нас поддержали правительства России, Монголии и Китая, спортивные министерства трех стран, федерации авто и мотоспорта, они видят необходимость и важность этого проекта. Несколько месяцев мы работали, взявшись за руки". По словам семикратного чемпиона "Дакара", организаторы уже задумываются о новом вызове - маршруте на следующий год. Гонщики точно проедут по территории России и Китая, остальные сюрпризы пока не раскрыты. "Прорабатываем маршрут следующего года, объявим его в ближайшее время. Конечно, будут российские и китайские этапы, но подробности станут известны позже", - отметил Чагин. Триумф российских грузовиков В зачете грузовиков весь подиум заняла российская команда "КамАЗ-мастер". Первым стал экипаж под управлением Антона Шибалова, который впервые одержал победу на "Шелковом пути". Экипаж победителя преодолел дистанцию за 26 часов 1 минуту и 40 секунд. Вторым в общем зачете финишировал экипаж под руководством прошлогоднего победителя гонки Андрея Каргинова (отставание 25 минут 22 секунды). На третьем месте - команда "КамАЗ-мастер" во главе с Айратом Мардеевым (+52.05). Всего в зачете грузовиков участвовало 16 экипажей.

"Ребята старались, поставленную задачу выполнили. Я очень рад, что экипажи выложились на 100 процентов, показали максимальный результат, - сказал ТАСС руководитель команды "КамАЗ-мастер" Чагин. - Конечно, хотелось бы, чтобы в категории внедорожников и мотоциклов среди победителей тоже были российские участники. Желаю остальным нашим спортсменам хорошо подготовиться, получить хороших спонсоров, и чтобы в будущем российский флаг появился и в других категориях". Основным соперником российских экипажей по ходу гонки был грузовик белорусского пилота МАЗа Сергея Вязовича. Он лидировал в общем зачете до седьмого этапа включительно, но досадная авария не позволила ему продолжить гонку. Во время прохождения специального участка на восьмом этапе, который располагался на территории Китая от Байинбаолига до Алашаня, автомобиль белорусского спортсмена перевернулся, встал на колеса, но, проехав 200 метров, остановился. Гонщики не пострадали, но технические повреждения грузовика не позволили продолжить соревнование. После победы Шибалов в разговоре с ТАСС отметил, что перевес над соперниками российской команды "КамАЗ-мастер" была обеспечена не только благодаря профессиональным навыкам и дружной работе, но и в силу удачного стечения обстоятельств. "Мы выиграли благодаря большому желанию, - отметил Шибалов. - Мы много лет к этому шли, но победа уходила в последний день из рук. На этот раз удача немного была на моей стороне, не скажу, что другие ребята ехали слабее или хуже. У нас все очень сильные, но гонка длинная, в какой-то мере есть момент везения, конечно, мы боролись до последнего".