Тайга Прибайкалья, степи Монголии и пустыни Китая. Завершился девятый "Шелковый путь"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Организаторы международного ралли-рейда "Шелковый путь" признаются, что в 2019 году рассчитывали не только порадовать участников разнообразным рельефом гонки, но и показать природную красоту трех стран - России, Монголии и Китая. Как отметил руководитель ралли Владимир Чагин после завершения гонки, задача была выполнена полностью.
Девятый "Шелковый путь" прошел с 6 по 16 июля, спортивный маршрут гонки составил 3500 км. Гонка стартовала в Иркутске, участники преодолели 10 этапов по Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. Финишной точкой стал китайский Дуньхуан.
"У нас была задумка показать максимальное разнообразие ландшафтов за эти десять дней, нам удалось это реализовать, все получилось, - сказал Чагин. Трассы были очень интересными, но участники получили не только хороший опыт пилотирования, многие впервые увидели эти природные красоты и были очень благодарны за это организаторам. Нас поддержали правительства России, Монголии и Китая, спортивные министерства трех стран, федерации авто и мотоспорта, они видят необходимость и важность этого проекта. Несколько месяцев мы работали, взявшись за руки".
По словам семикратного чемпиона "Дакара", организаторы уже задумываются о новом вызове - маршруте на следующий год. Гонщики точно проедут по территории России и Китая, остальные сюрпризы пока не раскрыты. "Прорабатываем маршрут следующего года, объявим его в ближайшее время. Конечно, будут российские и китайские этапы, но подробности станут известны позже", - отметил Чагин.
Триумф российских грузовиков
В зачете грузовиков весь подиум заняла российская команда "КамАЗ-мастер". Первым стал экипаж под управлением Антона Шибалова, который впервые одержал победу на "Шелковом пути". Экипаж победителя преодолел дистанцию за 26 часов 1 минуту и 40 секунд.
Вторым в общем зачете финишировал экипаж под руководством прошлогоднего победителя гонки Андрея Каргинова (отставание 25 минут 22 секунды). На третьем месте - команда "КамАЗ-мастер" во главе с Айратом Мардеевым (+52.05). Всего в зачете грузовиков участвовало 16 экипажей.
"Ребята старались, поставленную задачу выполнили. Я очень рад, что экипажи выложились на 100 процентов, показали максимальный результат, - сказал ТАСС руководитель команды "КамАЗ-мастер" Чагин. - Конечно, хотелось бы, чтобы в категории внедорожников и мотоциклов среди победителей тоже были российские участники. Желаю остальным нашим спортсменам хорошо подготовиться, получить хороших спонсоров, и чтобы в будущем российский флаг появился и в других категориях".
Основным соперником российских экипажей по ходу гонки был грузовик белорусского пилота МАЗа Сергея Вязовича. Он лидировал в общем зачете до седьмого этапа включительно, но досадная авария не позволила ему продолжить гонку. Во время прохождения специального участка на восьмом этапе, который располагался на территории Китая от Байинбаолига до Алашаня, автомобиль белорусского спортсмена перевернулся, встал на колеса, но, проехав 200 метров, остановился. Гонщики не пострадали, но технические повреждения грузовика не позволили продолжить соревнование.
После победы Шибалов в разговоре с ТАСС отметил, что перевес над соперниками российской команды "КамАЗ-мастер" была обеспечена не только благодаря профессиональным навыкам и дружной работе, но и в силу удачного стечения обстоятельств. "Мы выиграли благодаря большому желанию, - отметил Шибалов. - Мы много лет к этому шли, но победа уходила в последний день из рук. На этот раз удача немного была на моей стороне, не скажу, что другие ребята ехали слабее или хуже. У нас все очень сильные, но гонка длинная, в какой-то мере есть момент везения, конечно, мы боролись до последнего".
«Шёлковый путь - 2019» финишировал в Дуньхуане!— KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) 16 июля 2019 г.
(Фото Д.Гальчун)#Kamazmaster #Silkwayrally2019 #Шелковыйпуть2019 #SWR2019 #Kamazmaster pic.twitter.com/QgbfCWcpI4
Победитель признал, что ралли в очередной раз было превосходно организовано. "Все три страны, которые принимали [этапы], все организовали на высшем уровне. Начиная от прохождения границ, заканчивая бивуаками, где было все ради участников, на высшем уровне, как уже неоднократно подтверждает ралли "Шелковый путь", - объяснил он.
Дебют мотоциклистов
Гонка мотоциклистов в рамках ралли проводилась впервые, свое имя в историю вписал британец Сэм Сандерлэнд ("KTM"), победивший в зачете. Он преодолел дистанцию за 26 часов 12 минут 47 секунд. Вторым в общем зачете стал американец Эндрю Шорт ("Хускварна", +20.22). Третьим - француз Адриен ван Беверен ("Ямаха", +21.02).
"Выиграть гонку всегда сложно, но со мной была хорошая команда, я много готовился, - рассказал Сандерлэнд ТАСС. - Мы старались изо всех сил каждый день, результат налицо, вы видите его, благодаря пройденным трудностям эта победа особенно ценна для нас".
Гонщик восхитился маршрутом, который позволил участникам увидеть красоты и природные особенности сразу трех стран. "Это была превосходная гонка, большое приключение, нам представилась возможность исследовать три разные страны. В России попадались озера и леса, в Монголии мы преодолевали равнины, а здесь, в КНР, - песчаные дюны. Очень рад, что мне представилась такая великолепная возможность - узнать об этих странах побольше, проехав через их территорию на мотоцикле", - сказал победитель.
Главной российской надеждой зачета мотоциклов являлась чемпионка мира по кросс-кантри Международной мотоциклетной федерации и вице-чемпионка ралли-рейда "Дакар" в женском зачете Анастасия Нифонтова. После трех этапов россиянка занимала 19-е место, но была вынуждена досрочно завершить гонку. Спортсменка попала в аварию на четвертом этапе ралли и не смогла вернуться на трассу из-за перелома ключицы. Несмотря на серьезное повреждение, Нифонтова заявила, что намерена участвовать в ралли в следующем году.
Чагин отметил, что мотоциклисты остались довольны гонкой и поблагодарили организаторов после финиша. Зачет мотоциклов планируется провести и в следующем году. "Мотоциклисты очень довольны, они готовы еще раз приехать на "Шелковый путь". На финише я услышал много лестных слов в адрес организаторов, все очень рады, что "Шелковый путь" открыл двери для мотоциклов", - сказал Чагин.
"Меня они впечатлили, это очень отчаянные спортсмены. Нужно крайне высокое умение управлять мотоциклом, чтобы так проходить трассу в песках, - добавил глава ралли. - Я пролетел всю гонку на вертолете, но видел сверху, как они летят, порхают над песком и степью. Пропитался еще большим уважением к участникам этой категории, мы, конечно, будем ее оставлять в следующем году".
"Спасибо организаторам за отличную гонку"
Лучшее время в самой массовой категории гонки - зачете внедорожников - показал трехкратный победитель "Дакара" катарец Нассер Аль-Аттия (Toyota Hilux), преодолевший дистанцию за 24 часа 25 минут 29 секунд. Второй результат в общем зачете у китайца Хань Вэя (SMG Buggy, +1:25.04). Третьим стал француз Жером Пелише (Optimus, +1:43.39).
"Мы получили большое удовольствие от гонки, победили на всех этапах, судя по всему, мы поставили исторический рекорд. Я счастлив, все прошло очень хорошо, на ралли "Шелковый путь" было фантастически здорово, - отметил Аль-Аттия после финиша. - Это особое ралли, я участвую в "Шелковом пути" третий раз, дважды был вторым, а теперь мне досталась победа, это настоящая фантастика".
Трехкратный победитель "Дакара" отметил, что его особенно удивили китайские этапы гонки. "Честно говоря, Китай меня удивил, у меня большой опыт участия в соревнованиях среди дюн и песка, но таких барханов, как здесь, мне прежде не доводилось видеть ни разу", - подчеркнул катарец.
В подклассе Т3 победу одержал чемпион "Дакара" в зачете квадроциклов Сергей Карякин, представляющий команду Snag Racing. Бронзовые медали в этом же зачете достались россиянину Алексею Шмотьеву.
"Мы проехали три страны, получили безумное удовольствие от гонки. Спасибо организаторам за отличную гонку, а команде за подготовку техники. Отдельно хочу поблагодарить спонсоров нашей команды, без их поддержки такой результат мы не смогли бы достичь, очень рад, что мы оправдали их надежды. Большое спасибо нашим болельщикам - мы чувствовали их поддержку даже за тысячи километров", - сказал Карякин после победы.
Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом, затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту - до Сочи и Геленджика, а в 2013 году - от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли "Шелковый путь" не проводилось, в 2016 и 2017 годах трасса была проложена между Россией и Китаем, а в прошлом году прошла исключительно по территории России.