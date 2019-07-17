Росгвардия и СБР устранили проблему использования биатлонных стрельбищ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Росгвардия и Союз биатлонистов России (СБР) на совместном заседании разработали план, который устранит юридическую коллизию в вопросе использования биатлонных стрельбищ на стадионах, расположенных в черте города. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Проблема использования расположенных в черте города биатлонных стрельбищ возникла в связи с особенностями правоприменения действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих оборот оружия. Это привело к закрытию стрельбища биатлонного Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. В схожей ситуации оказались биатлонные центры в Тюменской области, Красноярске и Ижевске.

"Совещание прошло крайне плодотворно, все проблемные моменты были устранены. Хочу поблагодарить врио начальника Росгвардии генерал-майора полиции Анатолия Маликова, под чьим руководством со стороны Росгвардии прошло заседание, и его сотрудников за открытую, взвешенную государственную позицию по этому вопросу", - рассказал Нуждов.

"В частности, было принято решение, что уже с завтрашнего дня будет открыто стрельбище биатлонного стадиона в Ханты-Мансийске", - заметил первый вице-президент СБР.

На совещании было отмечено, что в установленные законом сроки в силу вступит новая редакция нормативного акта о порядке использования стрелковых объектов, которая позволит избежать подобных правовых коллизий.

Было принято решение, что представители СБР войдут в рабочую группу по совершенствованию механизмов государственного контроля в сфере оборота оружия координационного совета, созданного при Росгвардии, на площадке которой будут рассматриваться вопросы, связанные с функционированием спортивных стрелковых объектов.