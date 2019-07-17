Кельн примет "Финал четырех" баскетбольной Евролиги в сезоне-2019/20

ТАСС, 17 июля. Немецкий Кельн утвержден местом проведения "Финала четырех" баскетбольной Евролиги в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Финальный турнир Евролиги пройдет с 22 по 24 мая 2020 года на "Ланксесс-Арене", которая вмещает более 18 тыс. зрителей.

Впервые Евролига использовала формат "Финала четырех" в сезоне-1987/88. Германия принимала финальную часть турнира четыре раза - по два раза в Мюнхене и Берлине. В прошедшем сезоне "Финал четырех" проходил в испанской Витории-Гастейс. Победителем турнира стал московский ЦСКА.