До четырех тысяч болельщиков "Зенита" ожидается на матче РПЛ в Сочи

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. От двух до четырех тысяч болельщиков "Зенита" ожидается на матче чемпионата России по футболу с "Сочи", который пройдет 21 июля на стадионе "Фишт". Об этом сообщил ТАСС в среду менеджер по работе с болельщиками "Сочи" Александр Ким.

"Мы ожидаем от двух до четырех тысяч болельщиков "Зенита", как активных, так и просто сопереживающих. Что это влечет за собой? Повышенное внимание к ним на стадионе. Будет отдельные вход, касса, камера хранения, служба питания, санузлы, схема движения", - рассказал Ким.

По его словам, по требованиям безопасности и во избежание провокаций доступ в фан-сектор "Зенита" на стадионе для посторонних будет закрыт. "Зенит" берет билеты и через свою службу безопасности, через свои фан-клубы их проводит. То есть в фан-сектор "Зенита" попадают только через клиентский офис клуба, это важный момент", - отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что после матча болельщиков "Зенита" организованно доставят в аэропорт и на железнодорожный вокзал. "Будут организованы дополнительные шаттлы. Наши коллеги просчитали все варианты по рейсам - кто и когда пребывает в Санкт-Петербург на поездах, самолетах, и под это подгадали транспорт", - пояснил Ким.

Матч второго тура с "Зенитом" станет для "Сочи" первым домашним на стадионе "Фишт" в премьер-лиге. В первом туре "Сочи" проиграл в гостях "Спартаку" со счетом 0:1, "Зенит" на своем поле победил "Тамбов" - 2:1.