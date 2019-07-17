"Зенит" планирует приобрести еще несколько футболистов до закрытия трансферного окна

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" намерен подписать контракты еще с несколькими футболистами до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Что касается дополнительных переходов, да, у нас есть планы, - сказал генеральный директор клуба Александр Медведев. - Может быть, удастся приобрести пару игроков до закрытия трансферного окна с целью усиления отдельных позиций. Антон Заболотный получил предложение от одного клуба, но сказал, что пока не готов, значит, он продолжит тренироваться и играть в "Зените-2". Матиас Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста".

Также Медведев прокомментировал ситуацию с Александром Анюковым: "Анюков не скрывал, что хотел бы продолжить играть. Поэтому он был у нас в качестве играющего тренера, и когда он получил предложение самарских "Крыльев Советов", мы приняли решение отпустить его. По окончании карьеры клуб ждет возвращения Анюкова".

В текущее межсезонье "Зенит" также подписал контракты с полузащитником Алексеем Суторминым, перешедшим из казанского "Рубина", и бразильским защитником Дугласом Сантосом, выступавшим за немецкий "Гамбург". Клуб покинули подписавший контракт с "Ростовом" вратарь Егор Бабурин, португальский защитник Луиш Нету, перешедший в лиссабонский "Спортинг", российский нападающий Андрей Панюков, ставший игроком екатеринбургского "Урала", бразильский полузащитник Эрнани, ушедший в аренду в итальянскую "Парму". Россияне Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз и Эльмир Набиуллин перешли в "Сочи", вратарь Юрий Лодыгин и итальянский полузащитник Клаудио Маркизио стали свободными агентами.

"Зенит" является действующим чемпионом России. В первом туре сезона-2019/20 "Зенит" дома обыграл дебютанта турнира "Тамбов" (2:1). Во втором туре "Зенит" на выезде встретится с другим новичком - "Сочи", матч состоится 21 июля, начало встречи - 21:30 мск.