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Летние олимпийские виды спорта

Федерация карате России отправила в отставку тренерский штаб сборной

В состав национальной федерации была принята федерация Республики Марий Эл

ТАСС, 17 июля. Президиум Федерации карате России (ФКР) признал неудовлетворительной работу тренерского штаба сборной России во главе с Омаром Муртазалиевым, в результате чего Муртазалиев и все старшие тренеры были отправлены в отставку. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также ФКР признала недостаточной индивидуальную подготовку спортсменов для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Кроме того, Муртазалиев был освобожден от должности председателя тренерского комитета, на его пост был назначен профессор Российского университета физкультуры и спорта Юрий Орлов. В течение двух недель Орлов должен предложить кандидатуру нового тренера, который в случае утверждения сформирует тренерский штаб сборной. ФКР приняла решение расширить состав тренерского комитета, новыми членами были избраны Дмитрий Шатохин, Валерий Кокшин и Игорь Ревенко.

В состав ФКР была принята спортивная федерация Республики Марий Эл, а решение по федерации Свердловской области было отложено до согласования организационных вопросов.

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