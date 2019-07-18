Зачем речным драконам барабанщик. Москва принимает ЧЕ по гребле на лодках "Дракон"

Гребной канал "Крылатское", привычный к каноэ и байдаркам самых разных видов, оккупируют экзотические лодки с расписанными под чешую бортами и головой китайского дракона на носу. Именно так выглядит клубный и национальный чемпионат Европы по гребле на лодках "Дракон". ТАСС рассказывает, кому пришло в голову гоняться по рекам на мифических существах, какие медальные перспективы у российской сборной и самое главное — зачем же драконам барабанщик. От китайской легенды до международных соревнований Первые гонки на лодках "Дракон" начали проводиться более 2000 лет назад в Южном Китае. Именно тогда появился китайский праздник Дуаньу, день "драконьих лодок", который до сих пор отмечается в пятый день пятого месяца лунного календаря. История возникновения этого праздника отсылает к легендарному китайскому поэту Цюй Юаню, жившему примерно с 340 по 278 год до нашей эры. Изгнанный из столицы из-за козней политических противников, Цюй Юань отправился в китайские деревни, где занимался сбором народных преданий и легенд. Но, узнав о захвате родного города вражеским полководцем, поэт бросился в реку Мило и утонул. Местные жители попытались найти тело Цюй Юаня в реке, а плеск весел и барабанный бой должны были отвадить от него речных духов и рыб. Согласно легенде, дух Цюй Юаня явился друзьям поэта и обвинил в своей смерти речного дракона. С тех пор ежегодно пятый день пятого месяца стал отмечаться как день поминовения смелого поэта, в честь него стали устраивать гонки на "драконах".

Долгое время этот вид спорта оставался традиционно китайским и был распространен только в Азиатском регионе. Но в 1976 году в Гонконге состоялись международные соревнования, в которых приняли участие австралийские, американские и канадские гребцы. Показательные выступления на "драконах" прошли на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в 1981 году в Англии. Спортивной Европе понравилось сочетание восточной экзотики и динамичности новой для них дисциплины, так что клубы драконистов начали открываться в ряде стран — Италии, Германии, Дании, Нидерландах и других. Российские гребцы впервые приняли участие в соревнованиях драконистов в 1998 году по приглашению китайской федерации этого вида спорта. Первый российский экипаж был собран из гребцов на байдарках и каноэ, но после выступления на фестивале в городе Юэян сборную сразу пригласили поучаствовать в чемпионате мира. Успешным то мировое первенство вряд ли можно считать — российский экипаж занял последнее место в гонке на 1000 м. Но именно тогда была основана первая Русская федерация гребли на лодках "Дракон", а в октябре 2004 года во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ появился соответствующий комитет. В России азиатская традиция прижилась и начала активно развиваться. Сейчас региональные федерации по гребле на "драконах" существуют в Рязани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Твери и других городах. Сейчас гребля на лодках "Дракон" используется в качестве начального этапа подготовки детей к гребле на байдарках и каноэ. "В основном дети приходят на гладкую греблю, на байдарку, но тренеры начальной подготовки дополнительно используют "Дракон", потому что детям интереснее. Тут удобнее сидеть, лодка более устойчивая, можно тренировать сразу по десять детей, а не по одному, — рассказала ТАСС главный тренер сборной России по гребле на лодках "Дракон" Анна Панферова. — В основном участники таких соревнований все равно связаны с гладкой греблей, те, кто раньше греб или занимается этим и сейчас, но в качестве дополнительной нагрузки выступает еще и в нашей дисциплине. Но, например, в Воронеже есть клуб физкультурного университета, и они специализируются именно на гребле на "драконах".

Особенности лодки Диковинный речной дракон, на котором соревнуются спортсмены, на самом деле является большим пластиковым каноэ, которое украшено головой и хвостом мифического существа. Соревнования традиционно проходят в классах Д-10 и Д-20, в каждой лодке находится по 10 и 20 гребцов соответственно. Но это не предел — на больших фестивалях проходят показательные гонки на лодках, вмещающих до 80 спортсменов. Основным техническим параметром в этом виде спорта является вес лодки. Минимальный вес "дракона" в классе Д-10 составляет 140 кг, в классе Д-20 — это уже 250 кг. Необходимая по техническим критериям длина лодок высчитывается без декоративной головы и хвоста. "Десятки" плавают на лодках длиной 9,65 м, а вот "двадцатки" соревнуются на более внушительных драконботах длиной 12,49 м. Казалось бы, этот вид спорта был просто создан для того, чтобы проявить фантазию и украсить лодки самыми разными вариантами волшебных драконов. Но на официальных соревнованиях вы не увидите большого разнообразия, все участники выступают на одинаково оформленных каноэ. А вот от соревнования к соревнованию лодки меняются, и на самом деле это одно из правил турниров. "Главный стандарт — это длина лодки и ее вес, не особенно важно, как именно выглядит голова-украшение. В условиях турниров обычно прописано, что команды не везут эти лодки с собой, их предоставляют организаторы соревнований. Поэтому на соревнованиях чаще всего все лодки изготовлены каким-то одним производителем и, таким образом, абсолютно идентичны", — объяснила ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова. Еще одной яркой особенностью соревнований является наличие в каждом экипаже барабанщика. Без него не проходит ни одна тренировка команды, а на турнирах экипаж без него просто не допустят к гонке. Еще один важный человек в лодке — рулевой, который следит за поворотами и курсом движения. Допускается уменьшение количества гребцов, в лодке могут быть восемь, а не десять спортсменов с веслами, но вот барабанщик и рулевой должны присутствовать обязательно. "Десятки и двадцатки — это число гребущих спортсменов, также всегда с ними в лодке барабанщик и рулевой. Есть загребные, за которыми гребет вся команда, а вот барабанщик задает ритм, следит за загребными, еще одна его функция — больше звука и зрелища, — рассказала Анна Панферова. — У китайских экипажей барабанщики даже исполняют ритуальные танцы, барабанят двумя руками. В европейских командах обычно барабанят одной рукой, а второй держатся за стульчик. Чаще всего барабанщик — это спортсмен-загребной, при необходимости он может заменить кого-то в лодке".