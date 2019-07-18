Власти республики намерены создать на базе "Мордовия-Арены" центр семейного отдыха

ТАСС, 18 июля. Власти Республики Мордовия планируют создать на базе построенного к чемпионату мира по футболу стадиона "Мордовия Арена" центр семейного отдыха с кинотеатрами, детскими зонами и концертными площадками. Многопрофильный подход позволит обеспечить финансовую устойчивость стадиона, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой главы республики.

Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Построенные к чемпионату стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске будут переданы в собственность региональных властей. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщал, что арены должны выйти на самоокупаемость к пятому году их использования.

"Чтобы стадион начал зарабатывать, нужен многопрофильный подход. Поэтому необходимо разработать комплекс мероприятий, по максимуму задействовать все помещения, сделать на стадионе центр семейного отдыха. Для каждого возраста и социальной группы должны быть свои развлечения и занятия - спортивно-оздоровительные центры, кинотеатры, детские зоны, концертные площадки. Стадион должен также стать полноценным туристическим объектом", - цитирует пресс-служба главу Мордовии Владимира Волкова.

По его словам, "Мордовия Арена" является самым крупным спортивным объектом республики, при этом стадион располагает большими возможностями для развития бизнеса. Семнадцатого июля на территории стадиона открылся деловой комплекс с одноименным названием.