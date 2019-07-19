Российский шпажист Бида принес сборной России первую медаль ЧМ по фехтованию

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Бида стал серебряным призером чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на шпагах. Чемпионат мира по фехтованию 2019 года проходит в Будапеште.

В финале 26-летний российский спортсмен уступил 21-летнему венгру Гергею Шиклоши со счетом 14:15. Бронзовыми призерами стали итальянец Андреа Сантарелли и украинец Игорь Рейзлин.

Бида принес первую награду в копилку сборной России на текущем чемпионате мира. Россиянин впервые в карьере завоевал медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях, ранее он становился обладателем бронзовой награды турнира в 2018 году в командах. Также в его активе серебро Европейских игр 2015 года, три золотые и одна серебряная награды чемпионатов Европы.

Позднее в пятницу состоится финал в индивидуальных соревнованиях рапиристок, в котором россиянка Инна Дериглазова встретится с француженкой Полин Ранвье. Личный турнир чемпионата мира завершится 20 июля, командный - 23 июля.