Главный тренер сборной России по регби расстроен отменой матча против команды Грузии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс заявил, что расстроен из-за отмены товарищеского матча с командой Грузии в рамках подготовки к Кубку мира. Об этом Джонс сообщил в пятницу ТАСС.

В пятницу Федерация регби России (ФРР) объявила об отмене товарищеского матча с командой Грузии, который был запланирован на 27 августа в Тбилиси. Причиной отмены послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией. Ранее ФРР обращалась в МИД РФ за рекомендацией по проведению встречи и обеспечению безопасности команды. Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии.

"Мы очень расстроены отменой нашей игры со сборной Грузии, она была у нас в планах подготовки к Кубку мира по регби. Но все понимают, какие причины лежат за этим. Теперь важно построить планы так, чтобы наша подготовка к Кубку мира не пострадала. Будем ждать новых матчей", - сказал Джонс.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. В СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. Сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.