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Бокс

Врачи диагностировали отек мозга у российского боксера Дадашева после боя с Матиасом

Команда российского спортсмена остановила поединок в конце 11-го раунда
Максим Дадашев AP Photo/John Locher
Описание
Максим Дадашев
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 20 июля. Россиянин Максим Дадашев получил отек мозга в поединке за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Об этом сообщил портал Fightnews.com.

Бой проходил на арене MGM National Harbor в Оксон-Хиле (США, штат Калифорния). В конце 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. Отмечается, что после поединка Дадашеву стало плохо, он потерял сознание. Россиянина доставили в больницу, где ему диагностировали отек мозга, ему требуется операция.

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он является серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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