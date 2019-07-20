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Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа

Ему удалили часть черепа, долгосрочного прогноза относительно восстановления спортсмена пока нет
Максим Дадашев AP Photo/John Locher
Описание
Максим Дадашев
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 20 июля. Российский боксер Максим Дадашев, у которого был диагностирован отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, перенес трепанацию черепа. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Бой в весовой категории до 66,68 кг проходил на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) в ночь на субботу. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После поединка Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание. Россиянина доставили в больницу, где диагностировали тяжелый отек мозга.

"Дадашев успешно перенес операцию по удалению гематомы. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. В настоящий момент трудно давать прогнозы на будущее. Сейчас он восстанавливается", - сказал представитель команды спортсмена.

28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России. 27-летний Матиас имеет в активе 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

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Бокс
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Российский боксер получил тяжелую травму мозга в поединке против пуэрториканца Субриэля Матиаса
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