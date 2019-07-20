Сукомел утвержден главным тренером женского московского ВК "Динамо"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Руководство московского женского волейбольного клуба "Динамо" утвердило Александра Сукомела в должности главного тренера команды. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.

Сукомел исполнял обязанности главного тренера "Динамо" с октября 2018 года, до этого наставником команды был Юрий Чередник.

"Александр Сукомел утвержден в должности главного тренера согласно штатному расписанию", - сказал Зиничев.

Под руководством Сукомела московский клуб стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок России. Также команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила турецкому "Вакыфбанку".