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Летние олимпийские виды спорта

Сукомел утвержден главным тренером женского московского ВК "Динамо"

Специалист исполнял обязанности главного тренера команды с октября 2018 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Руководство московского женского волейбольного клуба "Динамо" утвердило Александра Сукомела в должности главного тренера команды. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев.

Сукомел исполнял обязанности главного тренера "Динамо" с октября 2018 года, до этого наставником команды был Юрий Чередник.

"Александр Сукомел утвержден в должности главного тренера согласно штатному расписанию", - сказал Зиничев.

Под руководством Сукомела московский клуб стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок России. Также команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила турецкому "Вакыфбанку".

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