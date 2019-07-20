Трепанация после поражения. Российский боксер Дадашев перенес операцию после боя в США

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский боксер Максим Дадашев был госпитализирован после поединка в США против пуэрториканца Сабриэля Матиаса и перенес трепанацию черепа.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). После 11-го раунда тренер боксера Бадди Макгирт принял решение остановить бой в связи с большим количеством пропущенных ударов его подопечным. Сам Дадашев в тот момент практически не реагировал на вопросы окружающих.

"Я не мог убедить его остановить поединок. Но я видел, что он продолжает пропускать все больше чистых ударов. Один удар мог изменить парню всю жизнь, а я не хотел, чтобы это произошло. Лучше пусть он позлится на меня пару дней, чем будет зол на меня всю жизнь", - приводит слова Макгирта сразу после поединка портал Fightnews.com.

После остановки боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Было принято решение провести трепанацию черепа.

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Как сообщили ТАСС в команде боксера, операция длилась два часа. "Дадашев успешно перенес операцию по удалению гематомы. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. В настоящий момент трудно давать прогнозы на будущее", - сказал представитель команды спортсмена.