Трепанация после поражения. Российский боксер Дадашев перенес операцию после боя в США

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский боксер Максим Дадашев был госпитализирован после поединка в США против пуэрториканца Сабриэля Матиаса и перенес трепанацию черепа.
В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). После 11-го раунда тренер боксера Бадди Макгирт принял решение остановить бой в связи с большим количеством пропущенных ударов его подопечным. Сам Дадашев в тот момент практически не реагировал на вопросы окружающих.
"Я не мог убедить его остановить поединок. Но я видел, что он продолжает пропускать все больше чистых ударов. Один удар мог изменить парню всю жизнь, а я не хотел, чтобы это произошло. Лучше пусть он позлится на меня пару дней, чем будет зол на меня всю жизнь", - приводит слова Макгирта сразу после поединка портал Fightnews.com.
После остановки боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Было принято решение провести трепанацию черепа.
Федерация бокса России оплатит лечение
Как сообщили ТАСС в команде боксера, операция длилась два часа. "Дадашев успешно перенес операцию по удалению гематомы. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. В настоящий момент трудно давать прогнозы на будущее", - сказал представитель команды спортсмена.
Детали операции рассказал ТАСС менеджер спортсмена Эгис Климас. "У Дадашева началась опухоль мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней опухоль должна снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место, врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни", - сказал Климас.
В ближайшие дни спортсмен будет находиться в больнице и восстанавливаться после проведенной операции. Как заявил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, организация покроет все расходы на лечение и восстановление Дадашева.
"Мы сейчас связываемся с его командой, мы возьмем на себя все финансовое обеспечение, лечение спортсмена, его восстановление и транспортировку, если это будет необходимо, - сказал Кремлев. -"Необходимо рассмотреть ситуацию. Возможно, можно было раньше остановить бой. Может быть, что-то было с перчатками, все это надо проверить".
Подобные случаи в боксе
Ситуация с Дадашевым является не первой в боксерском мире. Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Адонис Стивенсон был введен в состояние искусственной комы после нокаута в поединке против украинского боксера Александра Гвоздика, который прошел 1 декабря 2018 года. В коме боксер пробыл около трех недель, после чего начал курс восстановления. Сейчас Стивенсон самостоятельно передвигается и находится в добром здравии.
Британец Ник Блэквелл провел в коме несколько дней после поединка с соотечественником Крисом Юбенком - младшим, который прошел 26 марта 2016 года. После выхода из комы Блэквелл принял решение завершить карьеру.
2 ноября 2013 года россиянин Магомед Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт. Боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть.
Определенный период времени Абдусаламов провел в реабилитационном центре. В середине сентября 2014 года спортсмен был выписан. В 2017 году семья Абдусаламова выиграла иск, власти штата Нью-Йорк согласились выплатить $22 млн компенсации. Сейчас он остается парализованным с правой стороны и не может ходить, его речь в основном ограничивается бормотаниями.