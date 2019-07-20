Велосипедистка Головастова стала 11-й российской спортсменкой, отбывающей наказание за ЭПО

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Велогонщица на треке Екатерина Головастова, дисквалифицированная на два года за нарушение антидопинговых правил, стала одиннадцатой российской спортсменкой, отбывающей в настоящее время наказание за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

О дисквалификации Головастовой было объявлено 8 июля. Срок отстранения 21-летней велосипедистки отсчитывается с 15 июня 2018 года. За использование ЭПО в настоящее время также отстранены от спорта на разные сроки лыжники Егор Березин и Василий Пушкин, легкоатлеты Евгений Хохлов, Александр Яргунькин и Ксения Савина, гребцы Ксения Ямаева (Волкова), Олег Жестков и Алексей Коровашков, велосипедист Александр Бударагин и пловчиха Олеся Моисеева.

В разные годы на ЭПО или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова и Евгений Дементьев, ведущие отечественные биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых и Александр Логинов. ЭПО не может попасть в организм случайным путем. Из-за этого некоторые иностранные биатлонисты не могут смириться с тем, что отбывший наказание за ЭПО Логинов вернулся в спорт и сейчас борется за медали.