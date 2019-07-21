Упущенная победа. "Спартак" не сумел сохранить преимущество в матче РПЛ с "Ростовом"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Ростов" в домашней встрече второго тура чемпионата России сыграл вничью с московским "Спартаком" со счетом 2:2. В составе гостей голы забили нападающий Луис Адриано (25-я минута, с пенальти) и капитан команды, защитник Георгий Джикия (66), у "Ростова" отличились хавбек Хорен Байрамян (23) и принесший хозяевам ничью на последних минутах полузащитник Александр Зуев (90+1).

Обе команды начали чемпионат с побед. "Ростов" дома был сильнее "Оренбурга" (2:1), хотя гости сумели навязать ростовчанам борьбу. На голы, забитые в первом тайме Элдором Шомуродовым и Алексеем Ионовым, во второй половине встречи сумел точным ударом головой ответить Джордже Деспотович.

"Спартак" в первой встрече в компенсированное время вырвал победу у дебютанта Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" (1:0) - после подачи со стандарта отличился французский защитник Самуэль Жиго. При этом столичный клуб позволил гостям создать достаточное количество голевых моментов, но сохранил ворота сухими.

Последняя очная встреча клубов прошла месяц назад в рамках товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, где со счетом 2:0 выиграл "Ростов". Для "Спартака" матчи против "Ростова" становятся особенно важными - в прошлом розыгрыше чемпионата москвичи оба раза уступили подопечным Валерия Карпина, который ранее тренировал красно-белых. Последний раз "Спартак" побеждал "Ростов" в рамках РПЛ в сезоне-2017/18 (2:0), а в гостях столичный клуб не выигрывал у ростовской команды с декабря 2013 года (1:0).

Обмен голами за три минуты

Счет мог открыть полузащитник хозяев Алексей Ионов, едва не забивший после паса Элдора Шомуродова, но голкипер "Спартака" Александр Максименко выручил после удара в упор. Тем не менее, Ионов доиграл эпизод и прострелил вглубь штрафной, где совершенно один остался Байрамян - полузащитник обработал мяч и мощно пробил мимо Максименко. Ответ "Спартака" последовал незамедлительно: спустя несколько минут Зелимхан Бакаев, перед началом сезона вернувшийся из аренды в тульском "Арсенале", обострил игру на правом фланге, на дриблинге вошел в штрафную площадь, где за ним не уследил защитник ростовчан Евгений Чернов, который снес спартаковца. Пенальти на 25-й минуте реализовал Адриано - 1:1.

На первых минутах встречи идентичный эпизод произошел в штрафной "Спартака", когда Андрей Ещенко боролся с норвежским полузащитником "Ростова" Матиасом Норманном, но арбитр встречи Кирилл Левников предпочел не назначать одиннадцатиметровый удар. По мнению бывшего игрока сборных СССР и России Андрея Канчельскиса, судья принял верное решение. "В ворота "Ростова" был чистый пенальти, но в эпизоде у ворот "Спартака" должна была быть показана желтая карточка игроку "Ростова" - было очевидно, что он нырял. Все было по делу, судья грамотно разобрался, хорошо отсудил матч".

Для Чернова матч вышел не самым удачным: помимо пенальти, назначенного в ворота его команды, игрок не лучшим образом проявил себя и во второй половине встречи. На 66-й минуте игры Фернандо подал с углового в центр штрафной "Ростова", где Чернов не смог удержать Джикию, к которому в начале сезона от Дениса Глушакова перешла капитанская повязка. Борьба двух защитников окончилась в пользу лидера обороны красно-белых, который нанес удар головой и вывел свою команду вперед - 2:1.

После забитого мяча "Спартак" сбавил обороты и стал больше играть на удержание, что стало ошибкой для гостей. Это отметил и главный тренер столичного клуба Олег Кононов. "Мы должны играть все 90 минут в свой футбол. Команда начала играть на удержание счета, не в наш футбол, это неправильно", - заявил специалист.

Все три мяча в текущем чемпионате "Спартак" забил со стандартных положений, но, по мнению Кононова, это не является особенным моментом для команды. "Никакой тенденции нет, дело в том, что футбол состоит из стандартных положений", - подчеркнул он.

"Спартак" пропускает от "своих"

Концовка встречи получилась насыщенной. На 88-й минуте игры состоялась знаковая замена, трибуны "Ростов-Арены" аплодисментами встретили легенду местного клуба Александра Гацкана, который заменил Ионова. Этот матч стал последним для 35-летнего молдавского полузащитника в форме "Ростова", цвета которого он защищал с 2008 года. В составе клуба игрок провел 261 встречу в чемпионатах России и забил 18 мячей.

Спустя несколько минут болельщики ростовчан вновь пришли в восторг. В добавленное время вышедший на замену Зуев на дальней штанге замкнул прострел Романа Еременко, получившего мяч после серии ошибок игроков "Спартака": сначала Айртон проиграл в борьбе Шомуродову, который прошел с фланга к штрафной площади, а затем Николай Рассказов не смог в подкате прервать пас на Еременко.

Стоит отметить, что оба героя результативной атаки раньше защищали цвета "Спартака" - Еременко провел в клубе менее полугода и перешел в стан ростовчан в январе 2019 года, а Зуев был в системе клуба с 2013 по 2018 год и после сезона на правах аренды в "Ростове" подписал с клубом полноценное соглашение.

По мнению главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, который ранее возглавлял "Спартак", ростовчане должны были одержать победу в этом матче. "Должны были выиграть. Не смогли, но должны были выиграть, а не спасать ситуацию", - заявил он.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Тамбовом" в гостях 27 июля, "Ростов" днем позднее в Туле встретится с местным "Арсеналом".