Бывший чемпион мира по боксу россиянин Липинец победил филиппинца Инсона в Лас-Вегасе

ТАСС, 21 июля. Россиянин Сергей Липинец одержал третью победу после проигрыша титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг. В 10-раундовом рейтинговом поединке весовой категории до 66,68 кг в Лас-Вегасе он выиграл у филиппинца Джаяра Инсона нокаутом во втором раунде.

Первоначально россиянин должен был встретиться с американцем Джоном Молиной - младшим, но тот получил травму и снялся за день до поединка. Американца заменил Инсон, который планировал выступить в том же турнире в другом поединке.

Липинец провел третий поединок после поражения в марте прошлого года от американца Майки Гарсии по очкам. В том поединке россиянин не сумел защитить пояс чемпиона мира IBF, которым владел с ноября 2017 года. В августе 2018 года Липинец выиграл у эквадорца Эрика Боне по очкам, а в марте нынешнего года - у бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях американца Лэймонта Питерсона техническим нокаутом в 10-м раунде.

Всего в послужном списке 30-летнего россиянина теперь 16 побед (12 нокаутом), одно поражение.

28-летний Инсон потерпел третье поражение при 18 победах (12 нокаутом).

Поединок прошел на разогреве у американца Кита Турмана и филиппинца Мэнни Пакьяо, на кону боя между которыми стоит титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.