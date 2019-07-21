Восемь из восьми. Российские гимнастки завоевали все золото первого юниорского ЧМ в Москве

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Москве с 19 по 21 июля. В индивидуальной программе выступали 137 гимнасток, в групповых - 186. Спортсменки, представлявшие 62 страны, разыграли четыре медали в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три - в групповой и одну командную награду.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике завоевала все восемь золотых медалей на завершившемся в воскресенье в Москве первом в истории юниорском чемпионате мира. Многочисленным поклонникам этого вида спорта, ставшим свидетелями успеха российских спортсменок, московский турнир также должен запомниться отличной организацией и красотой нового Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В субботу россиянки стали первыми в командном турнире и групповом многоборье. За команду в индивидуальной программе выступали Лала Крамаренко, Дария Сергаева, Анастасия Симакова, в групповых упражнениях Россию представляли Дана Семиренко, Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова и Алиса Тищенко. В воскресенье Крамаренко одержала победу в упражнении с мячом и в упражнении с булавами, Симакова - в упражнении со скакалкой, Сергаева - с лентой. Также россиянки победили в групповых соревнованиях в упражнении с пятью лентами и в упражнении с пятью обручами.

Блестящая Лала

Наибольший восторг у зрителей вызвали выступления Крамаренко, выходившей на помост все три дня турнира. По мнению официального посла соревнований олимпийской чемпионки Маргариты Мамун, эта спортсменка способна в следующем сезоне побороться за путевку на Игры-2020 в Токио. Сама спортсменка в беседе с журналистами призналась, что пока не думает об этом.

"Загадывать не будем, бог знает, как будет, поэтому ничего по этому поводу не могу сказать, - сказала Крамаренко. - Сейчас я не понимаю, что стала трехкратной чемпионкой мира. Очень благодарна своим тренерам, Ирине Александровне [Винер-Усмановой], личному тренеру".

"Это победа не только моя, но и тренеров, и моих родных. Изначально я должна была делать здесь только булавы, но потом Ирина Александровна дала мне возможность выступать в двух видах, очень благодарна ей. И мяч у меня получился лучше, чем булавы, над которыми работала намного больше", - отметила гимнастка.

Главный тренер сборной России Винер-Усманова также считает, что российские участницы первого в истории чемпионата мира могут уже в следующем сезоне составить конкуренцию сегодняшним лидерам из взрослой команды. Она подчеркнула, что состав на Олимпийские игры в Токио будет формироваться исключительно по спортивному принципу.

"Каждая гимнастка - Золушка"

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ на церемонии закрытия турнира заявил, что первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике прошел с большим успехом и открыл новую главу в истории этого вида спорта. "Этот турнир станет незабываемым для всей спортивной семьи. Мы выражаем нашу благодарность Всероссийской федерации художественной гимнастики и оргкомитету соревнований за проведение такого замечательного чемпионата мира", - сказал Ватанабэ, выразив особую благодарность главе всероссийской федерации Винер-Усмановой.

Президент FIG, обращаясь к участницам соревнований, призвал их не расстраиваться из-за допущенных во время выступлений ошибок. "Опыт этих ошибок приведет вас к успеху, - сказал Ватанабэ. - Я хочу попросить тренеров не сердиться на гимнасток за их ошибки. Хочу, чтобы тренеры и спортсмены работали вместе над исправлением недочетов".

"Каждая гимнастка - это Золушка. Я надеюсь, что хрустальные туфельки, которые они получили здесь, не разобьются. Я надеюсь, что гимнастки будут любить художественную гимнастику", - заключил глава международной федерации.